Суд объяснил отказ по иску Бакальчука о передаче активов Wildberries

Бакальчук подал в суд исковое заявление о признании недействительной сделки о передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ (возникла вследствие слияния маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ), поскольку сделка, с его точки зрения, нацелена на причинение вреда ООО «Вайлдберриз» и самому Бакальчуку. При этом он был обязан предъявить доказательства этих фактов.