Суд объяснил отказ по иску Бакальчука о передаче активов Wildberries

Posted 10 января, 07:27
Published 10 января, 07:27
Modified 10 января, 07:27
Updated 10 января, 07:27
Таким образом, инстанция не выявила подтверждений исковых требований супруга основательницы Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом сообщается в решении суда, попавшем в распоряжение редакции «РИА Новости».
Бакальчук подал в суд исковое заявление о признании недействительной сделки о передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ (возникла вследствие слияния маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ), поскольку сделка, с его точки зрения, нацелена на причинение вреда ООО «Вайлдберриз» и самому Бакальчуку. При этом он был обязан предъявить доказательства этих фактов.
В документе сказано: доказательств того, что сделки причинили вред или имели целью причинение вреда ООО «Вайлдберриз» и истцу, обнародовано не было.
Таким образом, суд не выявил оснований для признания сделок недействительными.