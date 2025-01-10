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Posted 10 января, 07:27

Published 10 января, 07:27

Modified 10 января, 07:27

Updated 10 января, 07:27

Суд объяснил отказ по иску Бакальчука о передаче активов Wildberries

Суд объяснил отказ по иску Бакальчука о передаче активов Wildberries

10 января 2025, 07:27
Фото: 1MI.
Арбитражный суд Московской области установил, что Татьяна Ким является владельцем 99% в уставном капитале ООО «Вайлдберриз», а Владиславу Бакальчуку принадлежит 1% доли.

Таким образом, инстанция не выявила подтверждений исковых требований супруга основательницы Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом сообщается в решении суда, попавшем в распоряжение редакции «РИА Новости».

Бакальчук подал в суд исковое заявление о признании недействительной сделки о передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ (возникла вследствие слияния маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ), поскольку сделка, с его точки зрения, нацелена на причинение вреда ООО «Вайлдберриз» и самому Бакальчуку. При этом он был обязан предъявить доказательства этих фактов.

В документе сказано: доказательств того, что сделки причинили вред или имели целью причинение вреда ООО «Вайлдберриз» и истцу, обнародовано не было.

Таким образом, суд не выявил оснований для признания сделок недействительными.

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