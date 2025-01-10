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Posted 10 января, 15:16

Published 10 января, 15:16

Modified 10 января, 15:18

Updated 10 января, 15:18

Свыше 1600 сайтов незаконно продававших лекарства закрыли в Ростовской области

Свыше 1600 сайтов по продаже нелегальных лекарств закрыли в Ростовской области

10 января 2025, 15:16
Фото: Unsplash. Свыше 1600 сайтов незаконно продававших лекарства закрыли в Ростовской области
За 2024 год в Ростовской области заблокировали 1613 сайтов, на которых незаконно торговали лекарственными препаратами, сообщает региональный Росздравнадзор.

С января по декабрь 2024 года в Ростовской области заблокировали 1613 сайтов по продаже лекарств. Чаще всего на таких порталах можно было найти и приобрести препараты для повышения потенции (40% от общего числа), гинекологические лекарства и антикоагулянты (30%), а также психотропные препараты и средства для борьбы с гепатитом.

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Для большего привлечения посетителей и покупателей лжеаптекари предлагали всевозможные скидки, акции, бонусы и даже подарки.

Добавим, что препараты рекомендуется покупать в проверенных аптеках и на их официальных сайтах.

До этого RostovGazeta рассказала, что огромная очередь из льготников вынуждена стоять часами за лекарствами в Ростове-на-Дону.

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