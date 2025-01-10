Свыше 1600 сайтов по продаже нелегальных лекарств закрыли в Ростовской области

С января по декабрь 2024 года в Ростовской области заблокировали 1613 сайтов по продаже лекарств. Чаще всего на таких порталах можно было найти и приобрести препараты для повышения потенции (40% от общего числа), гинекологические лекарства и антикоагулянты (30%), а также психотропные препараты и средства для борьбы с гепатитом.