Свыше 1600 сайтов по продаже нелегальных лекарств закрыли в Ростовской области

Posted 10 января, 15:16
Published 10 января, 15:16
Modified 10 января, 15:18
Updated 10 января, 15:18
С января по декабрь 2024 года в Ростовской области заблокировали 1613 сайтов по продаже лекарств. Чаще всего на таких порталах можно было найти и приобрести препараты для повышения потенции (40% от общего числа), гинекологические лекарства и антикоагулянты (30%), а также психотропные препараты и средства для борьбы с гепатитом.
Для большего привлечения посетителей и покупателей лжеаптекари предлагали всевозможные скидки, акции, бонусы и даже подарки.
Добавим, что препараты рекомендуется покупать в проверенных аптеках и на их официальных сайтах.
До этого RostovGazeta рассказала, что огромная очередь из льготников вынуждена стоять часами за лекарствами в Ростове-на-Дону.