Тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без воды. Что случилось?

Posted 10 января, 08:47
Published 10 января, 08:47
Modified 10 января, 08:49
Updated 10 января, 08:49
Сообщается, что в донской столице на трех улицах произошли порывы на водопроводах. В данный момент специалисты проводят ремонтные работы на Привокзальной и Зоологической улицах. Также порыв устраняют по адресу Бугский, 28.
Из-за этого без воды до вечера останутся улицы Привокзальная, Вагулевского, Зоологическая, Тамбовская и Курская. Без ресурса также будут жители домов на переулке Поддубного.
Восстановить подачу воды планируют до 18.00 мск. Ростовчанам, проживающим по адресу Бугский, 28, включат воду только в 22.40 мск.