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Posted 10 января, 08:47

Published 10 января, 08:47

Modified 10 января, 08:49

Updated 10 января, 08:49

Часть ростовчан останутся без воды до ночи. Что случилось?

Тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без воды. Что случилось?

10 января 2025, 08:47
Фото: «Ростовводоканал». Часть ростовчан останутся без воды до ночи. Что случилось?

Часть ростовчан останутся без воды до позднего вечера

Жители семи улиц Ростова останутся без воды до ночи из-за аварии. Об этом рассказали в городском департаменте ЖКХ и энергетики.

Сообщается, что в донской столице на трех улицах произошли порывы на водопроводах. В данный момент специалисты проводят ремонтные работы на Привокзальной и Зоологической улицах. Также порыв устраняют по адресу Бугский, 28.

Из-за этого без воды до вечера останутся улицы Привокзальная, Вагулевского, Зоологическая, Тамбовская и Курская. Без ресурса также будут жители домов на переулке Поддубного.

Восстановить подачу воды планируют до 18.00 мск. Ростовчанам, проживающим по адресу Бугский, 28, включат воду только в 22.40 мск.

Тысячи ростовчан до вечера останутся без воды. Что случилось?
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До этого в донской столице жители Западного остались без подачи тепла до позднего вечера.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#ЖКХ#Вода#Ремонт#Последние новости Ростова на сегодня#Водопровод#Министерство ЖКХ
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