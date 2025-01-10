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Posted 10 января, 13:31

Published 10 января, 13:31

Modified 10 января, 13:33

Updated 10 января, 13:33

У одного миллиона пенсионеров резко выросла пенсия в Ростовской области

У одного миллиона пенсионеров резко выросла пенсия в Ростовской области

10 января 2025, 13:31
Фото: rostovgazeta.ru. У одного миллиона пенсионеров резко выросла пенсия в Ростовской области
В Ростовской области прошла индексация пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Всего размер выплат вырос у одного миллиона пенсионеров, сообщает Социальный фонд России.

В январе 2025 года увеличились страховые пенсии по старости, при этом индексация также коснулась и работающих пенсионеров. После увольнения они также получат дополнительное повышение пенсии, пересчитанное с учетом всех пропущенных индексаций.

В Ростовской области индивидуальный пенсионный коэффициент и размер выплаты увеличились на 7,3%. Если раньше коэффициент составлял 133,05 рубля, то теперь — 142,76 рубля, а выплаты выросли с 8,1 тысячи рублей до 8,7 тысячи рублей.

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До этого стало известно, что у некоторых жителей в Ростовской области пенсии наоборот могут уменьшиться. Кому стоит остерегаться убытков, читайте в материале RostovGazeta.

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