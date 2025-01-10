У одного миллиона пенсионеров резко выросла пенсия в Ростовской области

Posted 10 января, 13:31
Published 10 января, 13:31
Modified 10 января, 13:33
Updated 10 января, 13:33
В январе 2025 года увеличились страховые пенсии по старости, при этом индексация также коснулась и работающих пенсионеров. После увольнения они также получат дополнительное повышение пенсии, пересчитанное с учетом всех пропущенных индексаций.
В Ростовской области индивидуальный пенсионный коэффициент и размер выплаты увеличились на 7,3%. Если раньше коэффициент составлял 133,05 рубля, то теперь — 142,76 рубля, а выплаты выросли с 8,1 тысячи рублей до 8,7 тысячи рублей.
До этого стало известно, что у некоторых жителей в Ростовской области пенсии наоборот могут уменьшиться. Кому стоит остерегаться убытков, читайте в материале RostovGazeta.