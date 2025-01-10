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Posted 10 января, 06:31

Published 10 января, 06:31

Modified 10 января, 06:33

Updated 10 января, 06:33

Ученые оценили вероятность магнитной бури 10 января

Ученые оценили вероятность магнитной бури 10 января

10 января 2025, 06:31
Фото: wikimedia.org. Ученые оценили вероятность магнитной бури 10 января

Вероятность наступления магнитного шторма в Ростовской области составила 1%

В ближайшие дни в Ростовской области возможна магнитная буря, а также серьезный геомагнитный шторм. Вероятность оценили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Сообщается, что 10 января донской регион может накрыть магнитная буря, а также сильный геомагнитный шторм с вероятностью 5% и 1%.

Аналогичная ситуация ждёт жителей Ростовской области 11 января. А вот на следующий день, 12 января, вероятность возникновения геомагнитной бури повысится до 25%, а шторма — до 5%.

Напомним, что повышение солнечной активности может спровоцировать головные боли и апатию.

Январь принесет в Ростовскую область череду мощных магнитных бурь
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Ранее RostovGazeta писала о череде мощных магнитных бурь, которые ждут жителей донского региона в январе.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Погода#Прогноз#Магнитные бури#Магнитная буря#Магнитосфера
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