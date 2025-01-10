Ученые оценили вероятность магнитной бури 10 января

Posted 10 января, 06:31
Published 10 января, 06:31
Modified 10 января, 06:33
Updated 10 января, 06:33
Сообщается, что 10 января донской регион может накрыть магнитная буря, а также сильный геомагнитный шторм с вероятностью 5% и 1%.
Аналогичная ситуация ждёт жителей Ростовской области 11 января. А вот на следующий день, 12 января, вероятность возникновения геомагнитной бури повысится до 25%, а шторма — до 5%.
Напомним, что повышение солнечной активности может спровоцировать головные боли и апатию.
Ранее RostovGazeta писала о череде мощных магнитных бурь, которые ждут жителей донского региона в январе.