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Posted 10 января, 12:04

Published 10 января, 12:04

Modified 10 января, 12:06

Updated 10 января, 12:06

«Укладка каждый день»: какая стрижка у мужчин Ростова будет самой модной в 2025 году

«Укладка каждый день»: какая стрижка у мужчин Ростова будет самой модной в 2025 году

10 января 2025, 12:04
Фото: 1MI. «Укладка каждый день»: какая стрижка у мужчин Ростова будет самой модной в 2025 году

Парикмахер Еременко назвал модную стрижку для мужчин Ростова в этом году

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Эксклюзив
Мастер барбершопа Иван Еременко сообщил RostovGazeta, что в новом 2025 году у ростовских мужчин в моде будет удлиненная классическая стрижка.

Мода — штука переменчивая. В 2025 году она приготовила мужчинам сюрприз. Тенденция на короткие прически уходит в прошлое, отдавая предпочтение классическим удлиненным стрижкам.

«Мода циклична, и все возвращается по кругу», — отмечает Иван Еременко.

Мастер барбершопа объясняет, что плюсом удлиненных мужских причесок является престижный внешний вид. И более того, такая стрижка может выглядеть по-разному, в зависимости от укладки.

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Однако и минусы ее очевидны.

«Если мужчина хочет хорошо выглядеть, то удлиненную стрижку придется укладывать каждый день», — подчеркивает собеседник.

В этом, по словам спикера, повезло ростовчанам с жесткими волосами.

«Для жестких волос достаточно средств легкой или средней фиксации. Тут все просто — как „задул“ феном, так волосы и лежат», — уточняет эксперт.

Обладателям тонких волос, которые плохо поддаются укладке, придется сложнее.

«Сперва, на мокрых волосах, нужно воспользоваться предукладочными тониками или средствами с морской солью. Все это должно быть легкой фиксации. И только после высушивания волос феном, наносить финишное средство. Это может быть паста, помада, или лак для волос, которые зафиксируют прическу», — делится советом собеседник.

Спикер предупреждает, что все средства должны быть на водной основе. Они не дают жирного блеска волосам, хорошо держат прическу и легко смываются.

Ранее RostovGazeta сообщала, как космонавт из Ростовской области подстриг коллегу прямо на МКС.

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