«Укладка каждый день»: какая стрижка у мужчин Ростова будет самой модной в 2025 году

Posted 10 января, 12:04
Published 10 января, 12:04
Modified 10 января, 12:06
Updated 10 января, 12:06
Мода — штука переменчивая. В 2025 году она приготовила мужчинам сюрприз. Тенденция на короткие прически уходит в прошлое, отдавая предпочтение классическим удлиненным стрижкам.
«Мода циклична, и все возвращается по кругу», — отмечает Иван Еременко.
Мастер барбершопа объясняет, что плюсом удлиненных мужских причесок является престижный внешний вид. И более того, такая стрижка может выглядеть по-разному, в зависимости от укладки.
Однако и минусы ее очевидны.
«Если мужчина хочет хорошо выглядеть, то удлиненную стрижку придется укладывать каждый день», — подчеркивает собеседник.
В этом, по словам спикера, повезло ростовчанам с жесткими волосами.
«Для жестких волос достаточно средств легкой или средней фиксации. Тут все просто — как „задул“ феном, так волосы и лежат», — уточняет эксперт.
Обладателям тонких волос, которые плохо поддаются укладке, придется сложнее.
«Сперва, на мокрых волосах, нужно воспользоваться предукладочными тониками или средствами с морской солью. Все это должно быть легкой фиксации. И только после высушивания волос феном, наносить финишное средство. Это может быть паста, помада, или лак для волос, которые зафиксируют прическу», — делится советом собеседник.
Спикер предупреждает, что все средства должны быть на водной основе. Они не дают жирного блеска волосам, хорошо держат прическу и легко смываются.
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