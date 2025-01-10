«Укладка каждый день»: какая стрижка у мужчин Ростова будет самой модной в 2025 году

«Сперва, на мокрых волосах, нужно воспользоваться предукладочными тониками или средствами с морской солью. Все это должно быть легкой фиксации. И только после высушивания волос феном, наносить финишное средство. Это может быть паста, помада, или лак для волос, которые зафиксируют прическу», — делится советом собеседник.