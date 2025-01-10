В 2025 году появится прогулочная зона на улице Зорге в Ростове-на-Дону

Стоит отметить, что улица Зорге пользуется большой популярностью среди ростовчан. Кроме того, рядом с ней расположено много учебных заведений и многоквартирных домов. Однако из инфраструктуры на улице есть только тротуар. После реализации проекта там появятся пешеходные дорожки, архитектурные композиции и более озелененные территории, на которых высадят кусты, цветы и деревья.