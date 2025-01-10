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Posted 10 января, 14:15

Published 10 января, 14:15

Modified 10 января, 14:17

Updated 10 января, 14:17

В 2025 году появится прогулочная зона на улице Зорге в Ростове-на-Дону

В 2025 году появится прогулочная зона на улице Зорге в Ростове-на-Дону

10 января 2025, 14:15
Фото: t.me/logvinenko_rnd. иллюстрация. В 2025 году появится прогулочная зона на улице Зорге в Ростове-на-Дону
В наступившем году в Ростове-на-Дону планируется благоустройство трех общественных территорий, в том числе создание прогулочной зоны на улице Зорге, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Так, в рамках программы «Формирования комфортной городской среды» в 2025 году в Ростове-на-Дону преобразятся два сквера — имени Оганова и по Буденновскому проспекту. Кроме того, планируется создание прогулочной зоны по улице Зорге на участке от здания №9 до проспекта Стачки.

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Стоит отметить, что улица Зорге пользуется большой популярностью среди ростовчан. Кроме того, рядом с ней расположено много учебных заведений и многоквартирных домов. Однако из инфраструктуры на улице есть только тротуар. После реализации проекта там появятся пешеходные дорожки, архитектурные композиции и более озелененные территории, на которых высадят кусты, цветы и деревья.

Добавим, что на данный момент идет подготовка необходимой документации.

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