В 2025 году появится прогулочная зона на улице Зорге в Ростове-на-Дону

Posted 10 января, 14:15
Published 10 января, 14:15
Modified 10 января, 14:17
Updated 10 января, 14:17
Так, в рамках программы «Формирования комфортной городской среды» в 2025 году в Ростове-на-Дону преобразятся два сквера — имени Оганова и по Буденновскому проспекту. Кроме того, планируется создание прогулочной зоны по улице Зорге на участке от здания №9 до проспекта Стачки.
Стоит отметить, что улица Зорге пользуется большой популярностью среди ростовчан. Кроме того, рядом с ней расположено много учебных заведений и многоквартирных домов. Однако из инфраструктуры на улице есть только тротуар. После реализации проекта там появятся пешеходные дорожки, архитектурные композиции и более озелененные территории, на которых высадят кусты, цветы и деревья.
Добавим, что на данный момент идет подготовка необходимой документации.
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