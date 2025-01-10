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Posted 10 января, 10:07

Published 10 января, 10:07

Modified 10 января, 10:09

Updated 10 января, 10:09

С конца 2024 года цены на мясо взлетели до небес в Ростовской области

В Ростовской области сократилось поголовье скота и взлетели цены на мясо

10 января 2025, 10:07
Фото: Unsplash. С конца 2024 года цены на мясо взлетели до небес в Ростовской области
В Ростовской области мясо заметно подорожало за год. По данным Ростовстата, в конце 2024 года больше всего выросла в цене баранина — сразу на 200 рублей.

Если в конце 2023 года килограмм можно было купить за 569 рублей, то теперь в среднем за 763 рубля (+194 рубля). При этом самая низкая стоимость, как и год назад, наблюдается в Миллерово. Там это мясо подорожало с 533 до 714 рублей (+181 рубль). А самая высокая цена раньше была в Таганроге (594 рубля). Теперь лидером стали Шахты — 777 рублей за кило.

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Аналогичная ситуация с говядиной. Килограмм стал дороже на 74 рубля — 579 рублей вместо 505. Самая низкая стоимость, как и прежде, в Шахтах — 549 рублей (+63 рубля), а самая высокая — в Таганоге — 608 рублей (+95 рублей). Немного меньше увеличилась цена на свинину. Килограмм в среднем стоит 383 рубля (+19 рублей). Самые низкие цены остаются в Ростове-на-Дону (371 рубль вместо 352 год назад), а самые высокие теперь в Сальске (404 рубля). Раньше дорогая свинина была в Таганроге (376 рублей за кило).

А вот цена на охлажденных кур снизилась за год на восемь рублей — до 208. Дороже всего их сейчас покупать в Таганроге (216 рублей), хотя раньше лидером по стоимости был Сальск (227 рублей). Самая низкая стоимость сохраняется в Миллерово (191 рубль вместо 198 рублей год назад).

При этом поголовье скота в регионе снизилось. На 1 декабря 2024 года поголовье КРС в хозяйствах составило 623,9 тысячи животных, что на 3% меньше, чем годом ранее. Численность свиней к началу декабря 2024 года сократилась 7% и составила 318,2 тысячи голов, овец и коз — 881,4 тыс. голов, снизившись на 7,4%.

Ранее RostovGazeta назвала города, где продают самое дешевое мясо в регионе.

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