В Ростовской области сократилось поголовье скота и взлетели цены на мясо

Если в конце 2023 года килограмм можно было купить за 569 рублей, то теперь в среднем за 763 рубля (+194 рубля). При этом самая низкая стоимость, как и год назад, наблюдается в Миллерово. Там это мясо подорожало с 533 до 714 рублей (+181 рубль). А самая высокая цена раньше была в Таганроге (594 рубля). Теперь лидером стали Шахты — 777 рублей за кило.