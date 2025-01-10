В УГОЧС рассказали ростовчанам, что делать во время воздушной атаки

10 января ПВО отразили массированную вражескую атаку. Всего получилось уничтожить 16 беспилотников. К сожалению, атака не обошлась без последствий на земле. Так, в селе Чалтырь вспыхнули жилой дом и автомобили. В селе Крым загорелось предприятие по производству модульных напольных покрытий.