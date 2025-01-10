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Posted 10 января, 14:13

Published 10 января, 14:13

Modified 10 января, 14:15

Updated 10 января, 14:15

В УГОЧС рассказали ростовчанам, что делать во время воздушной атаки

В УГОЧС рассказали ростовчанам, что делать во время воздушной атаки

10 января 2025, 14:13
Фото: rostovgazeta.ru. В УГОЧС рассказали ростовчанам, что делать во время воздушной атаки
Ростовская область 10 января пережила массированную атаку вражеских беспилотников. В связи с этим в пресс-службе УГОЧС рассказали ростовчанам, что необходимо делать во время неожиданной атаки БПЛА или ракет.

Сообщается, что в среду, 8 января, ПВО подавили атаку пяти вражеских беспилотников в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

10 января ПВО отразили массированную вражескую атаку. Всего получилось уничтожить 16 беспилотников. К сожалению, атака не обошлась без последствий на земле. Так, в селе Чалтырь вспыхнули жилой дом и автомобили. В селе Крым загорелось предприятие по производству модульных напольных покрытий.

Еще несколько строений получило повреждения в хуторе Крюков Куйбышевского района. Подробнее о том, как местные жители пережили атаку, рассказала RostovGazeta.

В связи с этим пресс-служба УГОЧС рассказала жителям донской столицы правила, которым нужно придерживаться во время атаки БПЛА или ракет.

Так, находящимся в домах горожанам необходимо спуститься на нижние этажи или в подвал. В квартире нужно найти место без окон (безопаснее всего будет ванная комната).

Тем, кто застал воздушную атаку на улице, необходимо укрыться на нижних этажах в ближайшем здании или в подземном паркинге. Перемещаться на транспорте в такой ситуации небезопасно.

Кроме того, при обнаружении БПЛА или их частей нельзя дотрагиваться до них: вместо этого необходимо сразу сообщить о находке оперативным службам.

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