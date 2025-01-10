В УГОЧС рассказали ростовчанам, что делать во время воздушной атаки

Posted 10 января, 14:13
Published 10 января, 14:13
Modified 10 января, 14:15
Updated 10 января, 14:15
Сообщается, что в среду, 8 января, ПВО подавили атаку пяти вражеских беспилотников в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.
10 января ПВО отразили массированную вражескую атаку. Всего получилось уничтожить 16 беспилотников. К сожалению, атака не обошлась без последствий на земле. Так, в селе Чалтырь вспыхнули жилой дом и автомобили. В селе Крым загорелось предприятие по производству модульных напольных покрытий.
Еще несколько строений получило повреждения в хуторе Крюков Куйбышевского района. Подробнее о том, как местные жители пережили атаку, рассказала RostovGazeta.
В связи с этим пресс-служба УГОЧС рассказала жителям донской столицы правила, которым нужно придерживаться во время атаки БПЛА или ракет.
Так, находящимся в домах горожанам необходимо спуститься на нижние этажи или в подвал. В квартире нужно найти место без окон (безопаснее всего будет ванная комната).
Тем, кто застал воздушную атаку на улице, необходимо укрыться на нижних этажах в ближайшем здании или в подземном паркинге. Перемещаться на транспорте в такой ситуации небезопасно.
Кроме того, при обнаружении БПЛА или их частей нельзя дотрагиваться до них: вместо этого необходимо сразу сообщить о находке оперативным службам.