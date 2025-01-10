Весенние заморозки угрожают урожаю пшеницы в 2025 году

Posted 10 января, 10:39
Published 10 января, 10:39
Modified 10 января, 10:41
Updated 10 января, 10:41
Сообщается, что сейчас рост озимого рапса проходит без проблем, несмотря на нетипичную январскую погоду. Что касается пшеницы, то недостаток влаги не лучшим образом отразился на ее развитии.
Сейчас на большом количестве площадей культуры находятся в фазе, которая особо уязвима для морозов. На некоторых участках и вовсе не было всходов пшеницы.
Несмотря на это, сообщается, что озимая благополучно переживёт зиму и бурно пойдёт в рост. Помешать ей могут только заморозки. В пример можно привести май 2024 года, когда в донской регион внезапно вторглась минусовая температура и значительно сильно снизила урожайность.
«Мы ещё ни одного поля в хозяйстве не теряли…особой паники я не вижу», — говорит директор сельскохозяйственной компании «Гелиос» Владимир Литвинов.
Ранее стало известно, что власти донского региона изымут птиц у фермы из-за опасного для человека вируса.