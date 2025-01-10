rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 10:39

Published 10 января, 10:39

Modified 10 января, 10:41

Updated 10 января, 10:41

В Ростовской области урожаю могут помешать весенние заморозки

Весенние заморозки угрожают урожаю пшеницы в 2025 году

10 января 2025, 10:39
Фото: Unsplash. В Ростовской области урожаю могут помешать весенние заморозки
В Ростовской области озимые культуры могут погибнуть из-за весенних заморозков, как это было в мае 2024 года. Об этом рассказал телеканал «ДонТР».

Сообщается, что сейчас рост озимого рапса проходит без проблем, несмотря на нетипичную январскую погоду. Что касается пшеницы, то недостаток влаги не лучшим образом отразился на ее развитии.

Сейчас на большом количестве площадей культуры находятся в фазе, которая особо уязвима для морозов. На некоторых участках и вовсе не было всходов пшеницы.

Несмотря на это, сообщается, что озимая благополучно переживёт зиму и бурно пойдёт в рост. Помешать ей могут только заморозки. В пример можно привести май 2024 года, когда в донской регион внезапно вторглась минусовая температура и значительно сильно снизила урожайность.

«Мы ещё ни одного поля в хозяйстве не теряли…особой паники я не вижу», — говорит директор сельскохозяйственной компании «Гелиос» Владимир Литвинов.

Из-за непогоды в Ростовской области на полях взошло только 10% озимых
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что власти донского региона изымут птиц у фермы из-за опасного для человека вируса.

Читайте также:
Из-за непогоды в Ростовской области на полях взошло только 10% озимыхВ Ростовской области растут цены на картошку, а на регион надвигается ледяной штормДесяток беспилотников перехватили над Азовским морем
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Сельское хозяйство#Последние новости Ростова на сегодня#Урожай#Пшеница#Хозяйство#Озимые
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика