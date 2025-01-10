Весенние заморозки угрожают урожаю пшеницы в 2025 году

Несмотря на это, сообщается, что озимая благополучно переживёт зиму и бурно пойдёт в рост. Помешать ей могут только заморозки. В пример можно привести май 2024 года, когда в донской регион внезапно вторглась минусовая температура и значительно сильно снизила урожайность.