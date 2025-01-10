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Posted 10 января, 09:16

Published 10 января, 09:16

Modified 10 января, 09:18

Updated 10 января, 09:18

Тело на асфальте: появились кадры последствий ДТП в Волгодонске

Водитель на асфальте: появились кадры последствий ДТП в Волгодонске

10 января 2025, 09:16
Фото: телеграмм-канал «Блокнот-Волгодонск».. Тело на асфальте: появились кадры последствий ДТП в Волгодонске

Появились кадры последствий страшного ДТП в Волгодонске

В Волгодонске 21-летний парень не рассчитал скорость и влетел в здание. Бампер его иномарки превратился в груду металла, а водителя увезла скорая помощь. Кадры с места происшествия опубликовал телеграмм-канал «Блокнот-Волгодонск».

Напомним, что инцидент произошел 9 января в 21.40 мск по адресу Строителей, 2Г. Водитель машины марки Skoda Octavia превысил скорость, из-за чего его машину занесло и она влетела в здание. Парень получил травмы, его забрали медики.

На кадрах, которые опубликовал телеграмм-канал, видно дымящуюся легковушку, которую расплющило от сильного удара об угол здания. Также на видео можно заметить человека, который неподвижно лежит на асфальте.

Как сообщил источник со ссылкой на слова очевидцев, водитель получил перелом ноги в нескольких местах.

Бампер — груда металла: в Волгодонске парень не рассчитал скорость и влетел в здание
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Видео: телеграмм-канал «Блокнот-Волгодонск»..

Ранее в донской столице мусоровоз сбил пожилую женщину с младенцем.

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