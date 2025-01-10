Водитель на асфальте: появились кадры последствий ДТП в Волгодонске

Posted 10 января, 09:16
Published 10 января, 09:16
Modified 10 января, 09:18
Updated 10 января, 09:18
Напомним, что инцидент произошел 9 января в 21.40 мск по адресу Строителей, 2Г. Водитель машины марки Skoda Octavia превысил скорость, из-за чего его машину занесло и она влетела в здание. Парень получил травмы, его забрали медики.
На кадрах, которые опубликовал телеграмм-канал, видно дымящуюся легковушку, которую расплющило от сильного удара об угол здания. Также на видео можно заметить человека, который неподвижно лежит на асфальте.
Как сообщил источник со ссылкой на слова очевидцев, водитель получил перелом ноги в нескольких местах.