Житель Ростова продает личные вещи борца Ивана Поддубного за 3 млн рублей

Posted 10 января, 16:43
Published 10 января, 16:43
Modified 10 января, 16:45
Updated 10 января, 16:45
Ростовчанин утверждает, что владеет личными вещами профессионального борца Ивана Поддубного. В его коллекции есть два открытых письма, которые были написаны спортсменом жене и сыну и серебряная стопка, подаренная спортивным обществом «Спартак».
Кроме того, на продажу выставлены личная штанга Поддубного и графин с шестью стопками на металлической подставке, которые ему вручил грузинским борец Коста Майсурадзе, а также раритетный документ — лицензия, выданная Поддубному в Нью-Йорке.
Стоит отметить, что в объявлении вставлены картинки вперемешку с фотографиями. Понять, на сколько предложение правдиво, сложно. Однако житель Ростова-на-Дону готов расстаться с этой коллекцией за 3,25 миллиона рублей.
Ранее в донской столице на продажу выставили знаменитый доходный дом Крамера за 240 миллионов рублей.