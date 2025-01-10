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Posted 10 января, 16:43

Published 10 января, 16:43

Modified 10 января, 16:45

Updated 10 января, 16:45

Житель Ростова продает личные вещи борца Ивана Поддубного за 3 млн рублей

Житель Ростова продает личные вещи борца Ивана Поддубного за 3 млн рублей

10 января 2025, 16:43
Фото: Шедеврум. Житель Ростова продает личные вещи борца Ивана Поддубного за 3 млн рублей
Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу вещи, якобы принадлежавшие известному борцу Ивану Поддубному, который жил в конце XIX — начале XX веков. За коллекцию из пяти предметов продавец просит 3,25 миллиона рублей. Предложение опубликовано на популярном сайте объявлений.

Ростовчанин утверждает, что владеет личными вещами профессионального борца Ивана Поддубного. В его коллекции есть два открытых письма, которые были написаны спортсменом жене и сыну и серебряная стопка, подаренная спортивным обществом «Спартак».

Кроме того, на продажу выставлены личная штанга Поддубного и графин с шестью стопками на металлической подставке, которые ему вручил грузинским борец Коста Майсурадзе, а также раритетный документ — лицензия, выданная Поддубному в Нью-Йорке.

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Стоит отметить, что в объявлении вставлены картинки вперемешку с фотографиями. Понять, на сколько предложение правдиво, сложно. Однако житель Ростова-на-Дону готов расстаться с этой коллекцией за 3,25 миллиона рублей.

Ранее в донской столице на продажу выставили знаменитый доходный дом Крамера за 240 миллионов рублей.

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