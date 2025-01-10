Жителям Ростовской области запретили приближаться к обломкам БПЛА

Posted 10 января, 10:22
Published 10 января, 10:22
Modified 10 января, 10:24
Updated 10 января, 10:24
Глава Куйбышевского района Алексей Голосовский обратился к населению после атаки дронов. В своем telegram-канале он призвал вызывать экстренные службы по номеру 112 в случае обнаружения обломков БПЛА.
— Напоминаю, что фрагменты сбитых беспилотников могут быть небезопасны, — написал районный глава. — Берегите себя и своих близких.
Алексей Голосовский уже прибыл на место падения фрагментов дронов. В частности, они разбили окна и посекли стены с кровлей на жилых домах. Кроме того, повреждения зафиксировали у автомобилей и хозпостроек. Некоторые обломки приземлились рядом со школой и ДК.
Сейчас там работает комиссия по оценке ущерба и бригады энергетиков и газовой службы. По итогам работы комиссии примут решение о выплатах компенсации местным жителям.