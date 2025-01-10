Жителям Ростовской области запретили приближаться к обломкам БПЛА

Алексей Голосовский уже прибыл на место падения фрагментов дронов. В частности, они разбили окна и посекли стены с кровлей на жилых домах. Кроме того, повреждения зафиксировали у автомобилей и хозпостроек. Некоторые обломки приземлились рядом со школой и ДК.