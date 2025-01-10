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Posted 10 января, 10:22

Published 10 января, 10:22

Modified 10 января, 10:24

Updated 10 января, 10:24

Жителям Ростовской области запретили приближаться к обломкам БПЛА

Жителям Ростовской области запретили приближаться к обломкам БПЛА

10 января 2025, 10:22
Фото: 1MI. Жителям Ростовской области запретили приближаться к обломкам БПЛА
После ночной атаки на Ростовскую область в нескольких районах остались обломки беспилотников, попавшие в школу, ДК, жилые дома и хозпостройки. Местных жителей просят не подходить к ним близко и сразу же звонить по номеру 112 при обнаружении.

Глава Куйбышевского района Алексей Голосовский обратился к населению после атаки дронов. В своем telegram-канале он призвал вызывать экстренные службы по номеру 112 в случае обнаружения обломков БПЛА.

— Напоминаю, что фрагменты сбитых беспилотников могут быть небезопасны, — написал районный глава. — Берегите себя и своих близких.
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Алексей Голосовский уже прибыл на место падения фрагментов дронов. В частности, они разбили окна и посекли стены с кровлей на жилых домах. Кроме того, повреждения зафиксировали у автомобилей и хозпостроек. Некоторые обломки приземлились рядом со школой и ДК.

Сейчас там работает комиссия по оценке ущерба и бригады энергетиков и газовой службы. По итогам работы комиссии примут решение о выплатах компенсации местным жителям.

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