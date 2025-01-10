Зловещее заклятие или мистический хутор: куда сходить в Ростове 11 и 12 января

На этой неделе в кинотеатрах состоялась премьера фильма ужасов «Заклятие. Новое поколение» (18+). Стоит сразу отметить, что кинокартина никак не связана с другими частями нашумевшей франшизы «Заклятие». Сюжет разворачивается вокруг 14-летней девочки Софи, которая попадает в школу-интернат для старшеклассниц, желая узнать тайну смерти ее пропавшей матери. Во время спиритического сеанса призрак мамы говорит, что только там она сможет получить ответы на свои вопросы. Софи понимает, что поступление в школу было большой ошибкой, ведь в ней творится что-то потустороннее и зловещее. Стоимость билетов начинается от 290 рублей.