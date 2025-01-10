Зловещее заклятие или мистический хутор: куда сходить в Ростове 11 и 12 января

Posted 10 января, 10:11
Published 10 января, 10:11
Modified 10 января, 10:13
Updated 10 января, 10:13
На этой неделе в кинотеатрах состоялась премьера фильма ужасов «Заклятие. Новое поколение» (18+). Стоит сразу отметить, что кинокартина никак не связана с другими частями нашумевшей франшизы «Заклятие». Сюжет разворачивается вокруг 14-летней девочки Софи, которая попадает в школу-интернат для старшеклассниц, желая узнать тайну смерти ее пропавшей матери. Во время спиритического сеанса призрак мамы говорит, что только там она сможет получить ответы на свои вопросы. Софи понимает, что поступление в школу было большой ошибкой, ведь в ней творится что-то потустороннее и зловещее. Стоимость билетов начинается от 290 рублей.
Также в кино можно посмотреть французскую комедию «Притворись моей невестой» (18+). Это классическая история о молодом и разбалованном парне, который родился с золотой ложкой во рту и привык ни в чем себе не отказывать. Однако «внезапно» у него появляются долги, за которыми регулярно наведываются бандиты. Тогда мажор решается на последнюю авантюру — убедить предков оплатить выдуманную свадьбу. Бывшие подружки уже не хотят иметь с ним дел, поэтому он просит случайную таксистку притвориться его невестой.
Кроме того, в прокат вышла российская комедийная мелодрама «Постучись в мою Тверь» (12+), в которой снялись Павел Прилучный, Мария Горбань, Наталья Бочкарёва, Николай Козак, Андрей Свиридов и многие другие. В центре сюжета оказалась богатенькая фифа Алиса. Она отправилась в Тверь, чтобы получить участок земли на ферме. Однако недружелюбный владелец Сергей не хочет отдавать его, несмотря на все уловки женщины. Не собирается сдаваться и Алиса, решив преодолеть все трудности деревенской жизни.
В выходные в памяти можно освежись всем хорошо известный сюжет цикла повестей Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (12+) в исполнении Молодежного театра. Все по классике: Оксана в Рождественский вечер в шутку обещает выйти замуж за кузнеца Вакулу, если тот достанет ей красные башмачки, как у царицы. Атмосферный спектакль украсит мистическую историю шутками, песнями, плясками и завораживающим колоритом. Стоимость билетов варьируется от 3000 до 5000 рублей.
Театр Линии представляет вашему вниманию спектакль «Остановка» (18+) по пьесе Германа Грекова в жанре мокьюментари, который сочетает в себе комедию и документалистику. История крутится вокруг Виктора, чья жизнь кажется идеальной, но один неожиданный поступок меняет всё. Его решение «остановиться» запускает цепь событий, которые затрагивают не только его семью и друзей, но и весь окружающий мир. Спектакль состоится в воскресенье, 11 января.
Стоит отметить, что основная идея мокьюментари — это пародия на реальность, где в обыденную жизнь добавляется щепотка абсурда.
Праздничные каникулы закончились, однако это не мешает нам продлить Новый год. Театр кукол имени Былкова приглашает всех желающих на новогоднее шоу «Белоснежка и семь гномов» (0+). Это красочная и увлекательная история, созданная режиссером по одноименному сценарию сказки братьев Гримм, о кроткой и чуткой Белоснежке, добрейших семи гномах, а также злой и коварной Королеве.
Конечно же, в сюжете сказки появятся и главные новогодние герои — Дед Мороз, Снегурочка, их помощники — Снеговики, а также символ 2025 года — Змея!
Вместе с героями сказки юные зрители отправятся в новогоднее путешествие, где им предстоит встретиться с любимыми персонажами и помочь им противостоять козням злой Королевы. Постановку можно будет посмотреть на протяжении всех выходных. Цены билетов начинаются от 700 рублей.
В субботу, 11 января, на Ice Arena состоится мачт между хоккейным клубом «Ростов» и командой «ЦСК ВВС» (Самара) (0+). Состязание представителей ВХЛ обещает быть захватывающим и зрелищным.
Добавим, «Ростов» выступает в ВХЛ с 2019 года. Клуб является двукратным обладателей Кубка Федерации (приз за победу в третьей по значимости лиге России, часто называемой ВХЛ-Б).
Если хоккей вам не по душе, то вы смело можете отправиться на баскетбольный матч, который также пройдет 11 января. На площадке встретятся МСЛ БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) — СШОР-Локомотив-Кубань (Краснодарский край) (0+). Соревнование пройдет в рамках Фонбет Чемпионата России по баскетболу среди мужских клубов Суперлиги. Стоимость билетов начинается от 250 рублей.