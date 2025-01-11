Часть Ростовской области останется без ТВ и радио с 13 января

Posted 11 января, 05:14
Published 11 января, 05:14
Modified 11 января, 05:16
Updated 11 января, 05:16
В понедельник, 13 января, перебои ожидаются в Ростове-на-Дону (с 08.00 до 17.00 мск) и в Новошахтинске (с 10.00 до 19.00 мск).
Аналогичная ситуация будет на следующий день в Волгодонске. Там профилактические работы проведут в период с 08.00 до 17.00 мск. В это же время в среду, 15 января, сигнал может пропасть в хуторе Калининском Шолоховского района.
Кроме того, в начале рабочей недели запланированы отключения электричества в Ростове. Подробный график с улицами можно посмотреть здесь.