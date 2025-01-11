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Posted 11 января, 05:14

Published 11 января, 05:14

Modified 11 января, 05:16

Updated 11 января, 05:16

Часть Ростовской области останется без ТВ и радио с 13 января

Часть Ростовской области останется без ТВ и радио с 13 января

11 января 2025, 05:14
Фото: 1MI. Часть Ростовской области останется без ТВ и радио с 13 января
С 13 по 15 января проведут профилактические работы, из-за которых в некоторых городах Ростовской области пропадет телерадиосигнал. График опубликован на сайте РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).

В понедельник, 13 января, перебои ожидаются в Ростове-на-Дону (с 08.00 до 17.00 мск) и в Новошахтинске (с 10.00 до 19.00 мск).

Аналогичная ситуация будет на следующий день в Волгодонске. Там профилактические работы проведут в период с 08.00 до 17.00 мск. В это же время в среду, 15 января, сигнал может пропасть в хуторе Калининском Шолоховского района.

Кроме того, в начале рабочей недели запланированы отключения электричества в Ростове. Подробный график с улицами можно посмотреть здесь.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#Волгодонск#Радио#Шолоховский район#Отключение электричества#ТВ#Профилактические работы
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