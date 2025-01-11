Электрообогреватель оставил семью без дома в Ростовской области

Posted 11 января, 14:13
Published 11 января, 14:13
Modified 11 января, 14:13
Updated 11 января, 14:13
Первый инцидент произошел в поселке Красногорняцком Ростовской области. Женщина замерзла и решила включить электрообогреватель. Через какой-то промежуток времени прибор замкнуло, и он начал дымится. Хозяйка дома сразу же заметила дым и вынесла электрообогреватель на улицу. Огонь удалось ликвидировать еще до приезда спасателей.
Второе ЧП случилось в станице Мелиховской. По всей видимости, зимой в доме очень холодно, поэтому семья использовала сразу несколько электрообогревателей. В один день супруги отправились в магазин, оставив приборы включенными. Когда они вернулись, то огонь уже охватил 50 «квадратов» строения. Пожар тушили 12 огнеборцев на трех автоцистернах. Большая часть дома уничтожена.
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