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Posted 11 января, 14:13

Published 11 января, 14:13

Modified 11 января, 14:13

Updated 11 января, 14:13

Электрообогреватель оставил семью без дома в Ростовской области

Электрообогреватель оставил семью без дома в Ростовской области

11 января 2025, 14:13
Фото: МЧС России по Ростовской области. Электрообогреватель оставил семью без дома в Ростовской области
За последнее время в Ростовской области произошло два пожара из-за неисправных обогревателей. О происшествиях рассказало МЧС региона.

Первый инцидент произошел в поселке Красногорняцком Ростовской области. Женщина замерзла и решила включить электрообогреватель. Через какой-то промежуток времени прибор замкнуло, и он начал дымится. Хозяйка дома сразу же заметила дым и вынесла электрообогреватель на улицу. Огонь удалось ликвидировать еще до приезда спасателей.

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Второе ЧП случилось в станице Мелиховской. По всей видимости, зимой в доме очень холодно, поэтому семья использовала сразу несколько электрообогревателей. В один день супруги отправились в магазин, оставив приборы включенными. Когда они вернулись, то огонь уже охватил 50 «квадратов» строения. Пожар тушили 12 огнеборцев на трех автоцистернах. Большая часть дома уничтожена.

Ранее RostovGazeta раскрыла подробности страшного пожара на заводе под Ростовом, который начался после атаки 16 БПЛА.

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