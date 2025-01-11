Электрообогреватель оставил семью без дома в Ростовской области

Второе ЧП случилось в станице Мелиховской. По всей видимости, зимой в доме очень холодно, поэтому семья использовала сразу несколько электрообогревателей. В один день супруги отправились в магазин, оставив приборы включенными. Когда они вернулись, то огонь уже охватил 50 «квадратов» строения. Пожар тушили 12 огнеборцев на трех автоцистернах. Большая часть дома уничтожена.