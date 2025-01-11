Мокрый снег обрушится на Ростовскую область в ближайшие дни

Posted 11 января, 18:16
Published 11 января, 18:16
Modified 11 января, 18:16
Updated 11 января, 18:16
Так, в воскресенье, 12 января, в Ростовской области может пройти как дождь, так и мокрый снег. Кроме того, в регионе ожидается южный ветер с переходом на западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем +5…+10 градусов, а ночью -2…+7 градусов.
В понедельник, 13 января, в утреннее время может образоваться туман и гололед, а в дневное — пройти дождь умеренной силы. Скорость и направление ветра не изменятся, а вот температура упадет. В течения суток столбики термометров будут показывать от -3 до +8 градусов.
Ранее стало известно о температурных качелях в 13 градусов на выходных в донском регионе.