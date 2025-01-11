Мокрый снег обрушится на Ростовскую область в ближайшие дни

Так, в воскресенье, 12 января, в Ростовской области может пройти как дождь, так и мокрый снег. Кроме того, в регионе ожидается южный ветер с переходом на западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем +5…+10 градусов, а ночью -2…+7 градусов.