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Posted 11 января, 18:16

Published 11 января, 18:16

Modified 11 января, 18:16

Updated 11 января, 18:16

Мокрый снег и туман ожидаются в Ростовской области в ближайшие дни

Мокрый снег обрушится на Ростовскую область в ближайшие дни

11 января 2025, 18:16
Фото: Изображение Midjourney. Мокрый снег и туман ожидаются в Ростовской области в ближайшие дни
В разных районах Ростовской области сильно отличаются погодные условия. Где-то синоптики прогнозируют потепление до +10 градусов, а где-то — мокрый снег и гололед, информирует Северо-Кавказское УГМС.

Так, в воскресенье, 12 января, в Ростовской области может пройти как дождь, так и мокрый снег. Кроме того, в регионе ожидается южный ветер с переходом на западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем +5…+10 градусов, а ночью -2…+7 градусов.

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В понедельник, 13 января, в утреннее время может образоваться туман и гололед, а в дневное — пройти дождь умеренной силы. Скорость и направление ветра не изменятся, а вот температура упадет. В течения суток столбики термометров будут показывать от -3 до +8 градусов.

Ранее стало известно о температурных качелях в 13 градусов на выходных в донском регионе.

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