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Posted 11 января, 12:56

Published 11 января, 12:56

Modified 11 января, 12:58

Updated 11 января, 12:58

Водитель авто открыл огонь, чтобы согнать велосипедиста в дороге в Ростове

Неизвестный открыл стрельбу из окна машины в Нахичевани в Ростове-на-Дону

11 января 2025, 12:56
Фото: 1MI. Водитель авто открыл огонь, чтобы согнать велосипедиста в дороге в Ростове
В Ростове-на-Дону во время движения из машины LADA Granta раздались громкие хлопки, похожие на звуки выстрелов. Таким образом водитель пытался вытеснить велосипедиста с дороги, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

10 января телегам-канал Don Mash опубликовал видео, на котором заметно, что мужчина на велосипеде едет по середине дороги, перекрывая проезд машинам. Один из автомобилистов не выдержал, подъехал к велосипедисту, открыл окно и, скорее всего, высказал недовольство. Затем из машины прогремели громкие звуки выстрелов. Водитель быстро уехал, а велосипедист освободил дорогу.

Судя по кадрам, инцидент произошел в районе Нахичевани в Ростове-на-Дону.

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Видео: 1MI. Водитель авто открыл огонь, чтобы согнать велосипедиста в дороге в Ростове

Данными кадрами заинтересовались сотрудники Отдела полиции №7 Управления МВД России Ростова-на-Дону и начали проверку видеозаписи. После выяснения всех нюансов инцидента, будет принято решение в соответствии с законом.

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