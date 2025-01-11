Неизвестный открыл стрельбу из окна машины в Нахичевани в Ростове-на-Дону

10 января телегам-канал Don Mash опубликовал видео, на котором заметно, что мужчина на велосипеде едет по середине дороги, перекрывая проезд машинам. Один из автомобилистов не выдержал, подъехал к велосипедисту, открыл окно и, скорее всего, высказал недовольство. Затем из машины прогремели громкие звуки выстрелов. Водитель быстро уехал, а велосипедист освободил дорогу.