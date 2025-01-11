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Posted 11 января, 10:54

Published 11 января, 10:54

Modified 11 января, 10:56

Updated 11 января, 10:56

Проезд на пригородных электричках подорожал в Ростовской области

Проезд на пригородных электричках подорожал в Ростовской области

11 января 2025, 10:54
Фото: 1MI. Проезд на пригородных электричках подорожал в Ростовской области
С 1 января 2025 года в Ростовской области выросли тарифы проезда на пригородных электричках, сообщает АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

По данным компании, каждые десять километров проезда теперь стоят 25 рублей (ранее 22 рубля). Кроме того, на некоторых маршрутах тариф вырос до 31 рубля за то же расстояние: Ростов-Главный — Кизитеринка, Ростов-Главый — Первомайская — Ростов-Западный, Ростов-Главный — Ростов-Западный — остановочный пункт 1330 км, Ростов-Главный — остановка Каратаево и Ростов-Западный — Кизитеринка.

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Ценовые изменения также коснулись электричек, курсирующих между Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Теперь проезд в одну сторону обойдется в 175 рублей (льготный тариф — 87,5 рубля), вместо прежних 154.

Ранее RostovGazeta рассказала, что в 2025 года развод в Ростовской области стал в 14 раз дороже, чем женитьба.

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