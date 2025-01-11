Проезд на пригородных электричках подорожал в Ростовской области

По данным компании, каждые десять километров проезда теперь стоят 25 рублей (ранее 22 рубля). Кроме того, на некоторых маршрутах тариф вырос до 31 рубля за то же расстояние: Ростов-Главный — Кизитеринка, Ростов-Главый — Первомайская — Ростов-Западный, Ростов-Главный — Ростов-Западный — остановочный пункт 1330 км, Ростов-Главный — остановка Каратаево и Ростов-Западный — Кизитеринка.