Проезд на пригородных электричках подорожал в Ростовской области

Posted 11 января, 10:54
Published 11 января, 10:54
Modified 11 января, 10:56
Updated 11 января, 10:56
По данным компании, каждые десять километров проезда теперь стоят 25 рублей (ранее 22 рубля). Кроме того, на некоторых маршрутах тариф вырос до 31 рубля за то же расстояние: Ростов-Главный — Кизитеринка, Ростов-Главый — Первомайская — Ростов-Западный, Ростов-Главный — Ростов-Западный — остановочный пункт 1330 км, Ростов-Главный — остановка Каратаево и Ростов-Западный — Кизитеринка.
Ценовые изменения также коснулись электричек, курсирующих между Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Теперь проезд в одну сторону обойдется в 175 рублей (льготный тариф — 87,5 рубля), вместо прежних 154.
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