Противостояние Марса смогут увидеть жители Ростовской области без телескопа

Posted 11 января, 17:26
Published 11 января, 17:26
Modified 11 января, 17:26
Updated 11 января, 17:26
Начинать охоту за небесными явлениями можно уже с 10 января. В этот день, по словам Сергея Жмайлова, угловое расстояние между Венерой и Солнцем относительно Земли создаст идеальные условия для наблюдения за второй планетой Солнечной системы.
«Марс можно будет наблюдать совсем рядом с полной луной 14 января. Но без специальной оптики увидеть его будет практически невозможно», — замечает астроном.
Если запастись терпением и подождать до 16 января, увидеть Марс можно будет и невооруженным взглядом. Планета войдет в противостояние с Солнцем и будет хорошо видна на ночном небе.
«Лучше всего Марс будет видно ранним утром, с половины четвертого и практически до рассвета», — добавляет эксперт.
Сергей Жарунов советует выезжать за город для астрономических наблюдений, где не помешает городская засветка.
Ранее RostovGazeta писала о том, куда сходить в Ростове 11 и 12 января.