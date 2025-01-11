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Posted 11 января, 17:26

Published 11 января, 17:26

Modified 11 января, 17:26

Updated 11 января, 17:26

Что разглядывать в небе над Ростовской областью в январе

Противостояние Марса смогут увидеть жители Ростовской области без телескопа

11 января 2025, 17:26
Фото: NASA/wikimedia.org. Что разглядывать в небе над Ростовской областью в январе
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Эксклюзив
Венеру и Марс можно будет увидеть невооруженным глазом, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский астроном Сергей Жмайлов.

Начинать охоту за небесными явлениями можно уже с 10 января. В этот день, по словам Сергея Жмайлова, угловое расстояние между Венерой и Солнцем относительно Земли создаст идеальные условия для наблюдения за второй планетой Солнечной системы.

«Марс можно будет наблюдать совсем рядом с полной луной 14 января. Но без специальной оптики увидеть его будет практически невозможно», — замечает астроном.

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Если запастись терпением и подождать до 16 января, увидеть Марс можно будет и невооруженным взглядом. Планета войдет в противостояние с Солнцем и будет хорошо видна на ночном небе.

«Лучше всего Марс будет видно ранним утром, с половины четвертого и практически до рассвета», — добавляет эксперт.

Сергей Жарунов советует выезжать за город для астрономических наблюдений, где не помешает городская засветка.

Ранее RostovGazeta писала о том, куда сходить в Ростове 11 и 12 января.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Астрономия#Астроном
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