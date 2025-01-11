Пять человек попали в больницу после падения авто в кювет в Ростовской области

Posted 11 января, 12:18
Published 11 января, 12:18
Modified 11 января, 12:20
Updated 11 января, 12:20
ДТП произошло вечером 9 января на трассе «Волгодонск — Зимовники» в Волгодонском районе. 45-летний водитель универсала Lada Largus во время движения не справился с управлением. Машину понесло в сторону левого кювет, куда она упала.
Примечательно, что легковой автомобиль был полностью заполнен людьми. Всего в салоне находилось пять человек: четыре пассажира и водитель. Все они получили травмы и попали в медицинское учреждение.
Добавим, что сотрудники полиции устанавливают детали аварии.
До этого появились кадры смертельного ДТП на «заколдованном» участке автодороги М-4 «Дон» под Ростовом.