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Posted 11 января, 12:18

Published 11 января, 12:18

Modified 11 января, 12:20

Updated 11 января, 12:20

Пять человек попали в больницу после падения авто в кювет в Ростовской области

Пять человек попали в больницу после падения авто в кювет в Ростовской области

11 января 2025, 12:18
Фото: 1MI. Пять человек попали в больницу после падения авто в кювет в Ростовской области
В Ростовской области водитель не справился с управлением и улетел в кювет. Вместе с ним в машине находилось еще четыре человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло вечером 9 января на трассе «Волгодонск — Зимовники» в Волгодонском районе. 45-летний водитель универсала Lada Largus во время движения не справился с управлением. Машину понесло в сторону левого кювет, куда она упала.

Примечательно, что легковой автомобиль был полностью заполнен людьми. Всего в салоне находилось пять человек: четыре пассажира и водитель. Все они получили травмы и попали в медицинское учреждение.

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Добавим, что сотрудники полиции устанавливают детали аварии.

До этого появились кадры смертельного ДТП на «заколдованном» участке автодороги М-4 «Дон» под Ростовом.

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