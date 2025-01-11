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Posted 11 января, 13:12

Published 11 января, 13:12

Modified 11 января, 13:12

Updated 11 января, 13:12

Стало известно, чем именно загрязнили реку Дон в Ростове

Растворитель краски для судов обнаружили в Дону у Ворошиловского моста Ростове

11 января 2025, 13:12
Фото: Изображение Midjourney. Стало известно, чем именно загрязнили реку Дон в Ростове
В Ростове продолжаются работы по ликвидации загрязнения, которое обнаружено в реке Дон. Оказалось, что в водоем попала не солярка, а растворитель, сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.

Напомним, что в субботу утром, 11 января, на территории Ростова в реке Дон были обнаружены разводы белого цвета. Специалисты предположили, что кто-то слил в водоем солярку. Однако результаты экспертизы показали, что вещество, найденное в воде, является растворителем лакокрасочных изделий для покраски судов.

Видео: Изображение Midjourney. Стало известно, чем именно загрязнили реку Дон в Ростове

В данный момент место происшествия обрабатывают сорбентом, который поглощает в себя все загрязнения.

Стоит отметить, что забор воды для нужд города происходит выше по течение, поэтому опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет.

Ранее RostovGazeta писала о том, как волонтеры из Ростовской области помогают очищать загрязненное побережье Анапы.

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