Растворитель краски для судов обнаружили в Дону у Ворошиловского моста Ростове

Напомним, что в субботу утром, 11 января, на территории Ростова в реке Дон были обнаружены разводы белого цвета. Специалисты предположили, что кто-то слил в водоем солярку. Однако результаты экспертизы показали, что вещество, найденное в воде, является растворителем лакокрасочных изделий для покраски судов.