Растворитель краски для судов обнаружили в Дону у Ворошиловского моста Ростове

Posted 11 января, 13:12
Published 11 января, 13:12
Modified 11 января, 13:12
Updated 11 января, 13:12
Напомним, что в субботу утром, 11 января, на территории Ростова в реке Дон были обнаружены разводы белого цвета. Специалисты предположили, что кто-то слил в водоем солярку. Однако результаты экспертизы показали, что вещество, найденное в воде, является растворителем лакокрасочных изделий для покраски судов.
В данный момент место происшествия обрабатывают сорбентом, который поглощает в себя все загрязнения.
Стоит отметить, что забор воды для нужд города происходит выше по течение, поэтому опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет.
Ранее RostovGazeta писала о том, как волонтеры из Ростовской области помогают очищать загрязненное побережье Анапы.