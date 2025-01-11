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Posted 11 января, 13:21

Published 11 января, 13:21

Modified 11 января, 13:23

Updated 11 января, 13:23

Реку Дон в Ростове залили растворителем, а экс-министра ЖКХ Майера оставили в СИЗО

Реку Дон в Ростове залили растворителем, а экс-министра ЖКХ Майера оставили в СИЗО

11 января 2025, 13:21
Фото: Шедеврум. Реку Дон в Ростове залили растворителем, а экс-министра ЖКХ Майера оставили в СИЗО
Военные подорвали 14 вражеских беспилотников над Азовским морем, тем временем в Ростове зафиксировали выброс растворителя для краски в реку Дон, а суд продлил содержание под стражей экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера.

Атака БПЛА

Ночью 11 января над акваторией Азовского моря были зафиксированы 14 беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО уничтожили каждый из них. При этом над Ростовской областью дронов не было.

Добавим, что всего за эту ночь военные перехватили 85 беспилотников по России. Большинство из них разлетелось на обломки над Черным морем — 31 дрон.

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Загрязнение реки Дон

Утром 11 января на поверхности реки Дон появился белый налет, который заметили на территории Ростова. Пятно находилось преимущественно у берегов и дошло до Ворошиловского моста.

Сначала глава администрации Алексей Логвиненко рассказал, что неизвестные слили в водоем солярное масло, которое является продуктом прямой перегонки нефти. Однако позже пробы воды показали, что в реке находится растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов.

Отметим, что для ликвидации загрязнения службы порта использовали сорбент, который способен их вобрать в себя.

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Майер в СИЗО

Кировский районный суд Ростова-на-Дону постановил продлить меру пресечения бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру. Чиновник останется в СИЗО еще на три месяца.

Напомним, что Майера обвиняют в превышении должностных полномочий при благоустройстве парков на Вересаева и в Гуково.

Экс-министру вынесли приговор еще в марте 2023 года. Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Осужденный не признал свою вину. В начале августа суд начал рассматривать новое дело.

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