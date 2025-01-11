rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января, 11:34

Published 11 января, 11:34

Modified 11 января, 11:36

Updated 11 января, 11:36

Суд продлил содержание под стражей экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера

Суд продлил содержание под стражей экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера

11 января 2025, 11:34
Фото: Изображение Midjourney. Суд продлил содержание под стражей экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера
Кировской районный суд Ростова-на-Дону постановил продлить меру пресечения бывшему министру ЖКХ региона Андрею Майеру еще на три месяца, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В пятницу, 10 января, Кировский районный суд Ростова продлил нахождение в СИЗО чиновника Андрея Майера, обвиняемого в превышении должностных полномочий, еще на три месяц.

Напомним, что в марте 2023 года суд вынес приговор бывшему министру ЖКХ Ростовской области, назначив ему 3,5 года заключения за превышение должностных полномочий при благоустройстве парков. Ущерб от его действий оценили в 300 миллионов рублей. Однако позже срок увеличили до пяти лет.

Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева отправили в СИЗО
Узнать подробнее

До этого стало известно, что Минтранс Ростовской области проиграл суд подрядчику из-за Западной хорды. Ведомство хотело взыскать с компании «Т-Транс» 168 миллионов рублей из-за нарушений условий контракта.

Читайте также:
Шесть новых мировых судей избрали в Ростовской областиПять судей отправили в отставку в Ростовской областиЛосины пуш-ап и долги приюта: за что судился бизнес Ростовской области в ноябре
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Последние новости Ростова на сегодня#Министр#Приговор Майеру#Домашний арест#Министерство ЖКХ#Майер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика