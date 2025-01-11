Суд продлил содержание под стражей экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера

Напомним, что в марте 2023 года суд вынес приговор бывшему министру ЖКХ Ростовской области, назначив ему 3,5 года заключения за превышение должностных полномочий при благоустройстве парков. Ущерб от его действий оценили в 300 миллионов рублей. Однако позже срок увеличили до пяти лет.