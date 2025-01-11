Суд продлил содержание под стражей экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера

Posted 11 января, 11:34
Published 11 января, 11:34
Modified 11 января, 11:36
Updated 11 января, 11:36
В пятницу, 10 января, Кировский районный суд Ростова продлил нахождение в СИЗО чиновника Андрея Майера, обвиняемого в превышении должностных полномочий, еще на три месяц.
Напомним, что в марте 2023 года суд вынес приговор бывшему министру ЖКХ Ростовской области, назначив ему 3,5 года заключения за превышение должностных полномочий при благоустройстве парков. Ущерб от его действий оценили в 300 миллионов рублей. Однако позже срок увеличили до пяти лет.
До этого стало известно, что Минтранс Ростовской области проиграл суд подрядчику из-за Западной хорды. Ведомство хотело взыскать с компании «Т-Транс» 168 миллионов рублей из-за нарушений условий контракта.