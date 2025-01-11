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Posted 11 января, 20:36

Published 11 января, 20:36

Modified 11 января, 21:13

Updated 11 января, 21:13

В МВД прокомментировали задержание военного из Киргизии в Ростове

В МВД прокомментировали задержание военного из Кыргызстана в Ростове

11 января 2025, 20:36
Фото: 1MI. В МВД прокомментировали задержание военного из Киргизии в Ростове
В УТ МВД по СКФО прокомментировали информацию о задержании военного ВС РФ из Кыргызстана. По данным ведомства, его передали в военную комендатуру.

В соцсетях появились сообщения о том, что 10 января в Ростове якобы задержали гражданина Кыргызской Республики и России. Мужчина находился в международном розыске из-за судимости по статье о наемничестве. Его признали виновным в Киргизии после того, как он вступил в ряды ВС РФ.

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В полиции Ростовской области признали, что действительно был задержан 33-летний мужчина в розыске. Известно, что он приехал в Ростов в отпуск с военной службы.

— Для урегулирования возникшей ситуации, в рамках подведомственности мужчина был передан в военную комендатуру, — отметили в УТ МВД по СКФО.

Ранее полиция заинтересовалась стрельбой на улице из окна машины.

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