В МВД прокомментировали задержание военного из Кыргызстана в Ростове

Posted 11 января, 20:36
Published 11 января, 20:36
Modified 11 января, 21:13
Updated 11 января, 21:13
В соцсетях появились сообщения о том, что 10 января в Ростове якобы задержали гражданина Кыргызской Республики и России. Мужчина находился в международном розыске из-за судимости по статье о наемничестве. Его признали виновным в Киргизии после того, как он вступил в ряды ВС РФ.
В полиции Ростовской области признали, что действительно был задержан 33-летний мужчина в розыске. Известно, что он приехал в Ростов в отпуск с военной службы.
— Для урегулирования возникшей ситуации, в рамках подведомственности мужчина был передан в военную комендатуру, — отметили в УТ МВД по СКФО.
Ранее полиция заинтересовалась стрельбой на улице из окна машины.