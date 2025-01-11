В МВД прокомментировали задержание военного из Кыргызстана в Ростове

В соцсетях появились сообщения о том, что 10 января в Ростове якобы задержали гражданина Кыргызской Республики и России. Мужчина находился в международном розыске из-за судимости по статье о наемничестве. Его признали виновным в Киргизии после того, как он вступил в ряды ВС РФ.