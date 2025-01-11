В начале новой недели массово отключат свет в Ростове-на-Дону

В это же время обесточат дома №79/2А на улице 20 лет Октября, № 77, 58-64 на проспекте 20-летия Октября, № 119-135, 106, 110 на 2-й Кольцевой, № 69-73, 66-84 на 4-й Кольцевой, № 2-28, 7-31, 41 на 3-й Баррикадной, № 32А и 34А на площади Рабочей, № 82-122, 120/73, 122/84 на проспекте Стачки, № 1-31, 2-20 в переулке Угловом и в переулке Иноземцев.