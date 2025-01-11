В начале новой недели массово отключат свет в Ростове-на-Дону

Posted 11 января, 05:16
Published 11 января, 05:16
Modified 11 января, 05:18
Updated 11 января, 05:18
В понедельник, 13 января, электричества не будет только в доме №24А на бульваре Комарова. Там свет отключат с 09.00 до 17.00 мск.
Большая часть адресов относится к 14 января. В период с 09.00 до 17.00 мск лампочки погаснут на улице Тебетской (№ 78-102), Скифской (№ 2-44, 1-43), 2-й Краснодонской (№ 70-88), Печенежской (№ 1-55), бульваре Комарова (№24А), Шмидта (№ 1-29, 2-26), Красной (№ 1-47, 2-24), Крупской (№ 43, 1-39, 6-56), Карла Маркса (№4), Закруткина (№½), Конституционной (№ 47-63, 48-58), Курчатова (№ 31-63), Брестской (№ 1/79А), Грисенко (№ 21/1, 21/62), Конституционной (№ 58/62, 60).
В это же время обесточат дома №79/2А на улице 20 лет Октября, № 77, 58-64 на проспекте 20-летия Октября, № 119-135, 106, 110 на 2-й Кольцевой, № 69-73, 66-84 на 4-й Кольцевой, № 2-28, 7-31, 41 на 3-й Баррикадной, № 32А и 34А на площади Рабочей, № 82-122, 120/73, 122/84 на проспекте Стачки, № 1-31, 2-20 в переулке Угловом и в переулке Иноземцев.
С 10.00 до 11.00 мск отключат свет на улице Мурлычева, 49-75, 46-66; 14-й линии, 9-27, 18-34; 12-й линии, 33-49, 38-56; 1-й Майской, 23-25. С 11.00 до 12.00 мск то же самое будет на улице Налбандяна, 69-79, 60-70; 10-й линии, 37-83, 40-88; 8-й линии, 55-77, 56-80; Ченцова, 82-88.
Еще на час, с 13.00 до 14.00 мск, пропадет электричество на улице Налбандяна, 79-95, 72-84 и на 6-й линии, 38-86, 29-73. На улице Еременко, 50, 52, 54/2, 54, 56 дважды прекратится электроснабжение: с 09.00 до 12.00 мск и с 13.00 до 16.00 мск.
В среду, 15 января, с 09.00 до 17.00 мск, не будет света на улице Карла Маркса, 4 и на Закруткина, ½. А на Жмайлова (№ 21, 21А, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 23/3) и проспекте Стачки (№ 220-226) отключения пройдут с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 мск.
Ранее из-за перебоев с электричеством на улице Штахановского прокуратура взяла под контроль его восстановление.