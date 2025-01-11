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Posted 11 января, 16:10

Published 11 января, 16:10

Modified 11 января, 16:10

Updated 11 января, 16:10

В Ростовской области школьница попала в больницу из-за агрессивной собаки

В Ростовской области школьница попала в больницу после нападения агрессивной собаки

11 января 2025, 16:10
Фото: 1MI. В Ростовской области школьница попала в больницу из-за агрессивной собаки
В городе Зверево Ростовской области суд взыскал с местных властей компенсацию морального вреда, который причинила бездомная собака несовершеннолетней девочке. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Зверево в феврале 2024 года. Тогда на девочку-подростка накинулась агрессивная собака, после чего она долго восстанавливалась в больнице.

Уточняется, что ситуация произошла из-за местных властей, которые не принимали необходимых мер по отлову бездомных животных.

В итоге прокуратура направила в суд иск о взыскании с горадминистрации морального вреда. Семье девочки выплатили 50 тысяч рублей.

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Это — далеко не первый случай, когда безнадзорные псы нападают на детей в донском регионе.

Ранее похожий инцидент случился в поселке Ковалевка. Там стая бездомных псов набросилась на школьницу. Кадры нападения опубликовала RostovGazeta.

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