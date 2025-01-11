В Ростовской области школьница попала в больницу после нападения агрессивной собаки

Posted 11 января, 16:10
Published 11 января, 16:10
Modified 11 января, 16:10
Updated 11 января, 16:10
Сообщается, что инцидент произошел в городе Зверево в феврале 2024 года. Тогда на девочку-подростка накинулась агрессивная собака, после чего она долго восстанавливалась в больнице.
Уточняется, что ситуация произошла из-за местных властей, которые не принимали необходимых мер по отлову бездомных животных.
В итоге прокуратура направила в суд иск о взыскании с горадминистрации морального вреда. Семье девочки выплатили 50 тысяч рублей.
Это — далеко не первый случай, когда безнадзорные псы нападают на детей в донском регионе.
Ранее похожий инцидент случился в поселке Ковалевка. Там стая бездомных псов набросилась на школьницу. Кадры нападения опубликовала RostovGazeta.