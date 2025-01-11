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Posted 11 января, 15:16

Published 11 января, 15:16

Modified 11 января, 15:16

Updated 11 января, 15:16

В Ростовской области подскочил размер штрафа за нарушение ПДД

В Ростовской области выросли штрафы за нарушение ПДД

11 января 2025, 15:16
Фото: 1MI. В Ростовской области подскочил размер штрафа за нарушение ПДД
С 1 января 2025 года в Ростовской области увеличились штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения, информирует министерство транспорта региона.

Так, если водитель превысит допустимую скорость движения на 20 — 40 километров в час, то он должен будет оплатить штраф не в 500, а в 750 рублей. За управление автомобилем в нетрезвом виде предусматривается штраф в размере 45 тысяч рублей (ранее 30 тысяч рублей).

Кроме того, в Ростовской области продлили льготный период оплаты штрафов с 20 до 30 дней. Однако теперь скидка составляет не 50%, а только 25%. Данные изменения должны улучшить дисциплину водителей.

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До этого в Ростове-на-Дону вырос тариф на эвакуацию машин. Подробнее о новых ценниках в материале RostovGazeta.

Ранее Ростов-на-Дону вошел в число самых дорогих городов мира.

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