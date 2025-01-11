В Ростовской области выросли штрафы за нарушение ПДД

Так, если водитель превысит допустимую скорость движения на 20 — 40 километров в час, то он должен будет оплатить штраф не в 500, а в 750 рублей. За управление автомобилем в нетрезвом виде предусматривается штраф в размере 45 тысяч рублей (ранее 30 тысяч рублей).