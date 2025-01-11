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Posted 11 января, 06:46

Published 11 января, 06:46

Modified 11 января, 06:48

Updated 11 января, 06:48

В ночь на 11 января сбили беспилотники над Азовским морем

Военные подорвали 14 вражеских беспилотников над Азовским морем

11 января 2025, 06:46
Фото: 1MI. В ночь на 11 января сбили беспилотники над Азовским морем
Над Азовским морем перехватили беспилотники в ночь на 11 января. Об этом сообщили в Минобороны России.

Средства ПВО отработали по 14 воздушным целям. Над Ростовской областью при этом дроны не уничтожали. Все их сбили над акваторией.

Всего за ночь удалось перехватить 85 БПЛА по России. Большинство из них разлетелось на осколки над Черным морем (31 дрон). Еще по 16 сбили над Воронежской областью и Краснодарским краем.

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В Белгородской области уничтожили четыре летательных аппарата, а в Тамбовской — два. Над Крымом и Курской областью заметили по одному беспилотнику, и оба их успели сбить.

Ранее из-за атаки БПЛА в Ростовской области сгорел крупный склад.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Сбили беспилотники#Атака БПЛА#Дроны
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