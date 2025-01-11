Выброс солярки в реку Дон был зафиксирован в Ростове

Posted 11 января, 08:40
Published 11 января, 08:40
Modified 11 января, 08:42
Updated 11 января, 08:42
Утром 11 января в донской столице был зафиксирован сброс солярки в реку Дон. Больше всего нефтепродукты распространились по берегу водоема и уже дошли до Ворошиловского моста.
На место происшествия вызваны федеральные службы, а сотрудники Природнадзора уже выясняют все детали инцидента и берут пробы загрязненной воды.
Добавим, что за ситуацией также следят первый заместитель главы администрации Алексей Потешкин и глава Кировского района Наталия Симаченко
Ранее RostovGazeta писала о том, что на оздоровление реки Темерник в Ростове выделят почти 89 миллионов рублей.