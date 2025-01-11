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Posted 11 января, 08:40

Published 11 января, 08:40

Modified 11 января, 08:42

Updated 11 января, 08:42

Выброс солярки в реку Дон был зафиксирован в Ростове

Выброс солярки в реку Дон был зафиксирован в Ростове

11 января 2025, 08:40
Фото: Изображение Midjourney. Выброс солярки в реку Дон был зафиксирован в Ростове
На территории Ростова неизвестные слили в реку Дон солярное масло. Нефтепродукты уже распространились вдоль береговой линии, сообщает глава горадминистрации Алексей Логвиненко в личном телеграм-канале.

Утром 11 января в донской столице был зафиксирован сброс солярки в реку Дон. Больше всего нефтепродукты распространились по берегу водоема и уже дошли до Ворошиловского моста.

На место происшествия вызваны федеральные службы, а сотрудники Природнадзора уже выясняют все детали инцидента и берут пробы загрязненной воды.

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Видео: Изображение Midjourney. Выброс солярки в реку Дон был зафиксирован в Ростове

Добавим, что за ситуацией также следят первый заместитель главы администрации Алексей Потешкин и глава Кировского района Наталия Симаченко

Ранее RostovGazeta писала о том, что на оздоровление реки Темерник в Ростове выделят почти 89 миллионов рублей.

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