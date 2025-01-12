Бастрыкин заинтересовался смертельной аварией с мусоровозом в Ростове

Posted 12 января, 09:02
Published 12 января, 09:02
Modified 12 января, 09:04
Updated 12 января, 09:04
Напомним, что страшный инцидент произошел в донской столице 9 января. Водитель мусоровоза наехал на 67-летнюю женщину с коляской, которая переходила проезжую часть дороги.
К сожалению, ростовчанка скончалась до приезда врачей от полученных травм. Младенец, который находился в коляске, не пострадал.
Сообщается, что Бастрыкин организовал проверку по этому делу и поручил руководителю регионального СУ Аслану Хуаде доложить о результатах расследования.
Ранее в донском регионе водитель легковушки не справился с управлением и улетел в кювет вместе с четырьмя пассажирами.