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Posted 12 января, 09:02

Published 12 января, 09:02

Modified 12 января, 09:04

Updated 12 января, 09:04

Бастрыкин заинтересовался смертельной аварией с мусоровозом в Ростове

Бастрыкин заинтересовался смертельной аварией с мусоровозом в Ростове

12 января 2025, 09:02
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Бастрыкин заинтересовался смертельной аварией с мусоровозом в Ростове
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело со смертельной аварией в Ростове. Об этом сообщил ростовский Следком.

Напомним, что страшный инцидент произошел в донской столице 9 января. Водитель мусоровоза наехал на 67-летнюю женщину с коляской, которая переходила проезжую часть дороги.

К сожалению, ростовчанка скончалась до приезда врачей от полученных травм. Младенец, который находился в коляске, не пострадал.

Сообщается, что Бастрыкин организовал проверку по этому делу и поручил руководителю регионального СУ Аслану Хуаде доложить о результатах расследования.

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Ранее в донском регионе водитель легковушки не справился с управлением и улетел в кювет вместе с четырьмя пассажирами.

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