Два трупа: появились кадры с места жуткой автокатастрофы с фурой под Ростовом

Posted 12 января, 19:28
Published 12 января, 19:28
Modified 12 января, 19:30
Updated 12 января, 19:30
Страшная авария произошла 12 января около 19.30 мск. По словам очевидцев, фура стала поворачивать через сплошную линию. В этот момент по встречной полосе двигалась Toyota. Водитель легковушки не успел отреагировать на появившуюся фуру и на скорости влетел в нее.
От удара обе машины загорелись. Судя по кадрам, от легкового авто практически ничего не осталось: можно увидеть запчасти прямо на асфальте.
В ГАИ по Ростовской области уточнили, что в результате аварии погибли два человека. Они находились в легковушке. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. Еще двое с травмами доставлены в больницу.