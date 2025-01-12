Два трупа: появились кадры с места жуткой автокатастрофы с фурой под Ростовом

Страшная авария произошла 12 января около 19.30 мск. По словам очевидцев, фура стала поворачивать через сплошную линию. В этот момент по встречной полосе двигалась Toyota. Водитель легковушки не успел отреагировать на появившуюся фуру и на скорости влетел в нее.