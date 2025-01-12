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Posted 12 января, 19:28

Published 12 января, 19:28

Modified 12 января, 19:30

Updated 12 января, 19:30

Два трупа: появились кадры с места жуткой автокатастрофы с фурой под Ростовом

Два трупа: появились кадры с места жуткой автокатастрофы с фурой под Ростовом

12 января 2025, 19:28
Фото: rostovgazeta.ru. Два трупа: появились кадры с места жуткой автокатастрофы с фурой под Ростовом

Появились кадры с места жуткой автокатастрофы с фурой под Ростовом

В распоряжении RostovGazeta появились кадры с места смертельного ДТП под Ростовом. На них видно обугленный большегруз и разбитую легковушку, в которой скончались два человека.

Страшная авария произошла 12 января около 19.30 мск. По словам очевидцев, фура стала поворачивать через сплошную линию. В этот момент по встречной полосе двигалась Toyota. Водитель легковушки не успел отреагировать на появившуюся фуру и на скорости влетел в нее.

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От удара обе машины загорелись. Судя по кадрам, от легкового авто практически ничего не осталось: можно увидеть запчасти прямо на асфальте.

В ГАИ по Ростовской области уточнили, что в результате аварии погибли два человека. Они находились в легковушке. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. Еще двое с травмами доставлены в больницу.

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