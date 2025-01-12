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Posted 12 января, 17:18

Published 12 января, 17:18

Modified 12 января, 17:20

Updated 12 января, 17:20

Итоги недели: в Ростовской области считают ущерб от беспилотников и загрязнения Дона

Итоги недели: в Ростовской области считают ущерб от беспилотников и загрязнения Дона

12 января 2025, 17:18
Фото: Изображение Midjourney. Итоги недели: в Ростовской области считают ущерб от беспилотников и загрязнения Дона
В Ростове накрыли банду эвакуаторщиков, обманувших курского волонтера, и обнаружили странный налет на реке Дон. Тем временем здания и машины в регионе получили серьезные повреждения после атаки БПЛА.

Банда мошенников

В начале 2025 года появилась информация, что в донской столице эвакуаторщики увезли и незаконно держали на стоянке машину курского волонтера Андрея Лямцева, который развозил в зону СВО подарки и гумпомощь.

Выяснилось, что под Ростовом его автомобиль сломался. Эвакуатор забрал авто на стоянку на левом берегу реки Дон, а мужчине выставили счет на 61 тысячу рублей больше, чем требовали изначально. Кроме того, проезд для его машины заблокировали.

История получила широкий общественный резонанс после того, как о ней сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. После этого волонтеру вернули автомобиль.

Позднее стало известно, что силовики задержали больше десятка сотрудников преступной компании эвакуаторщиков. Всего выявили около 30 подобных случаев, когда члены группировки обманывали своих клиентов.

Оказалось, после эвакуации авто хозяевам машин называли гораздо большую сумму, чем указано в прейскуранте. В отношении руководителей компании возбуждено уголовное дело.

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Атака на регион

В ночь на 10 января средства ПВО отразили массированную воздушную атаку 16 дронов в донском регионе. В результате вспыхнул жилой дом и несколько машин в селе Чалтырь. Травмы получил один из жильцов дома. Его госпитализировали.

Пожар случился и на территории предприятия в Мясниковском районе. Очевидцы показали на снимках последствия возгорания.

В Куйбышевском районе сильно повреждена крыша дома. Она в любой момент может рухнуть. К счастью, никакие жизненно важные коммуникации в районе уцелели.

Юрий Слюсарь пообещал выплатить компенсации пострадавшим и поручил ответственным ведомствам оценить затраты на восстановление местной школы и ДК в ближайшее время.

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Загрязнение Дона

11 января на поверхности Дона был замечен странный белый налет, который распространился по берегам реки и вплоть до Ворошиловского моста. Позже оказалось, что в воду был попал растворитель краски для водных судов.

Сейчас все детали произошедшего выясняются, а дело взяли под свой контроль сотрудники прокуратуры.

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