Итоги недели: в Ростовской области считают ущерб от беспилотников и загрязнения Дона

Выяснилось, что под Ростовом его автомобиль сломался. Эвакуатор забрал авто на стоянку на левом берегу реки Дон, а мужчине выставили счет на 61 тысячу рублей больше, чем требовали изначально. Кроме того, проезд для его машины заблокировали.