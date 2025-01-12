Мокрый снег накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 12 января, 09:01
Published 12 января, 09:01
Modified 12 января, 09:03
Updated 12 января, 09:03
Сообщается, что мокрый снег на автодороге будет идти в воскресенье днем 12 января в донском регионе и в Воронежской области. При этом в ночь на 13 января осадков не ожидается.
В связи с неприятными погодными условиями «Автодор» порекомендовал водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Кроме того, автомобилистам необходимо следить за сообщениями на информационных табло.
До этого стало известно, какие еще неблагоприятные погодные явления могут создать опасность на дорогах для водителей и пешеходов донского региона в ближайшие дни.