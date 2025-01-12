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Posted 12 января, 09:01

Published 12 января, 09:01

Modified 12 января, 09:03

Updated 12 января, 09:03

Мокрый снег накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Мокрый снег накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

12 января 2025, 09:01
Фото: 1MI.
В ближайшие сутки на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области будет идти мокрый снег. О том, что ждет автомобилистов в период 12 по 13 января, рассказал телеграмм-канал «Автодор».

Сообщается, что мокрый снег на автодороге будет идти в воскресенье днем 12 января в донском регионе и в Воронежской области. При этом в ночь на 13 января осадков не ожидается.

В связи с неприятными погодными условиями «Автодор» порекомендовал водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Кроме того, автомобилистам необходимо следить за сообщениями на информационных табло.

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До этого стало известно, какие еще неблагоприятные погодные явления могут создать опасность на дорогах для водителей и пешеходов донского региона в ближайшие дни.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Транспорт#Дороги#Автодор#Трасса М-4 «Дон»#Мокрый снег
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