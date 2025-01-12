Молодой мужчина пострадал во время атаки БПЛА в Ростовской области 10 января

Posted 11 января, 21:19
Published 11 января, 21:19
Modified 11 января, 21:21
Updated 11 января, 21:21
Глава региона отметил, что травмы получил один из жильцов дома в Мясниковском районе, где случился пожар после падения обломков дрона. Его госпитализировали.
На этом последствия воздушной атаки не закончились. В Куйбышевском районе сильно повреждена крыша дома. Она в любой момент может рухнуть. К счастью, никакие жизненно важные коммуникации в районе уцелели.
Юрий Слюсарь пообещал выплатить компенсации пострадавшим и поручил ответственным ведомствам оценить затраты на восстановление местной школы и ДК в ближайшее время.
— Средства на ремонт выделим из резервного фонда. В понедельник дети должны выйти на учебу, — заявил врио губернатора.
В комментариях люди поделились еще рядом проблем, появившихся после налета беспилотников.
— Юрий Борисович, обратите внимание на ситуацию в Чалтыре. Там люди лишились и крова, и транспорта из-за пожара после падения БЛПА, — пишут местные жители.
Напомним, массовые повреждения здания получили во время атаки БПЛА в ночь на 11 января. Тогда военные уничтожили в воздухе 16 дронов.