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Posted 11 января, 21:19

Published 11 января, 21:19

Modified 11 января, 21:21

Updated 11 января, 21:21

Власти заявили о пострадавшем при атаке БПЛА на Ростовскую область

Молодой мужчина пострадал во время атаки БПЛА в Ростовской области 10 января

11 января 2025, 21:19
Фото: 1MI. Власти заявили о пострадавшем при атаке БПЛА на Ростовскую область
В Ростовской области подтвердили информацию о пострадавшем при атаке беспилотников мужчине. О пациенте БСМП сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь 12 января.

Глава региона отметил, что травмы получил один из жильцов дома в Мясниковском районе, где случился пожар после падения обломков дрона. Его госпитализировали.

На этом последствия воздушной атаки не закончились. В Куйбышевском районе сильно повреждена крыша дома. Она в любой момент может рухнуть. К счастью, никакие жизненно важные коммуникации в районе уцелели.

Юрий Слюсарь пообещал выплатить компенсации пострадавшим и поручил ответственным ведомствам оценить затраты на восстановление местной школы и ДК в ближайшее время.

Глава региона назвал последствия воздушной атаки БПЛА на Ростовскую область
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— Средства на ремонт выделим из резервного фонда. В понедельник дети должны выйти на учебу, — заявил врио губернатора.

В комментариях люди поделились еще рядом проблем, появившихся после налета беспилотников.

— Юрий Борисович, обратите внимание на ситуацию в Чалтыре. Там люди лишились и крова, и транспорта из-за пожара после падения БЛПА, — пишут местные жители.

Напомним, массовые повреждения здания получили во время атаки БПЛА в ночь на 11 января. Тогда военные уничтожили в воздухе 16 дронов.

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