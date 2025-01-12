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Posted 12 января, 19:04

Published 12 января, 19:04

Modified 12 января, 19:04

Updated 12 января, 19:04

Морозы до -10 накроют Ростовскую область на Старый Новый год

Морозы до -10 накроют Ростовскую область на Старый Новый год

12 января 2025, 19:04
Фото: 1MI. Морозы до -10 накроют Ростовскую область на Старый Новый год
В Ростовской области в ближайшие дни ожидаются морозы до -10 и обильные осадки, рассказали синоптики.

В Старый Новый год, 13 января, небо донской столицы затянется облаками, возможны дожди и снегопад. На дорогах в ближайшие сутки образуется гололедица. Северный и западный ветер будет дуть с максимальной скоростью до 11 метров в секунду. Температура опустится до нулевой отметки, а в ночные часы — понизится до -2.

На следующий день, 14 января, в донской столице осадков не будет. Температура опустится до -4 градусов. 15 января ветер сменит направление на юго-запад, а столбики термометров опустятся вплоть до -5.

В донском регионе в Старый Новый год ожидаются обильные осадки в виде снегопада и дождя. Ночью воздух охладится до -4, а днем — прогреется до +7 градусов.

14 января в донском регионе ветер усилится до 14 метров в секунду. Температура в этот день опустится до -8, а дороги покроются слоем льда. 15 января в области похолодает еще сильнее — до -10 градусов.

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Ранее об опасных погодных условиях предупредили РСЧС в штормовом предупреждении.

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