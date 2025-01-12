Морозы до -10 накроют Ростовскую область на Старый Новый год

В Старый Новый год, 13 января, небо донской столицы затянется облаками, возможны дожди и снегопад. На дорогах в ближайшие сутки образуется гололедица. Северный и западный ветер будет дуть с максимальной скоростью до 11 метров в секунду. Температура опустится до нулевой отметки, а в ночные часы — понизится до -2.