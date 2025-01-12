Мощная магнитная буря накроет Ростовскую область в январе

Posted 12 января, 11:42
Published 12 января, 11:42
Modified 12 января, 11:44
Updated 12 января, 11:44
Сообщается, что солнечная активность повысится в донском регионе 31 января. 1 и 2 февраля геомагнитные значения достигнут пяти баллов (уровень G1).
Солнечная активность пойдет на спад только 3 февраля. В этот день жителей донского региона ожидают небольшие возмущения магнитосферы. А вот 4 февраля солнечная активность спадет к минимуму.
Напомним, что при колебаниях магнитосферы у людей могут возникать проблемы со здоровьем.
До этого появилась информация о неблагоприятных погодных явлениях, которые могут создать опасность на дорогах для водителей и пешеходов донского региона.