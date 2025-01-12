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Posted 12 января, 11:42

Published 12 января, 11:42

Modified 12 января, 11:44

Updated 12 января, 11:44

Мощная магнитная буря накроет Ростовскую область в конце января

Мощная магнитная буря накроет Ростовскую область в январе

12 января 2025, 11:42
Фото: Изображение Midjourney. Мощная магнитная буря накроет Ростовскую область в конце января
В конце января и в первых числах февраля в Ростовской области ожидаются мощные магнитные бури. Об этом рассказали ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Сообщается, что солнечная активность повысится в донском регионе 31 января. 1 и 2 февраля геомагнитные значения достигнут пяти баллов (уровень G1).

Солнечная активность пойдет на спад только 3 февраля. В этот день жителей донского региона ожидают небольшие возмущения магнитосферы. А вот 4 февраля солнечная активность спадет к минимуму.

Напомним, что при колебаниях магнитосферы у людей могут возникать проблемы со здоровьем.

Январь принесет в Ростовскую область череду мощных магнитных бурь
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До этого появилась информация о неблагоприятных погодных явлениях, которые могут создать опасность на дорогах для водителей и пешеходов донского региона.

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