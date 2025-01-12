Новые ограничения вводят в центре Ростова-на-Дону для водителей

Сообщается, что движение машин будет прекращено по улице Журавлева на участке от Красноармейской до Восточной улицы. Ограничения будут действовать с 16 января по 22 февраля 2025 года. Причиной, как сообщили в департаменте, являются ремонтные работы на теплосетях.