Новые ограничения вводят в центре Ростова-на-Дону для водителей

Posted 12 января, 18:34
Published 12 января, 18:34
Modified 12 января, 18:34
Updated 12 января, 18:34
Сообщается, что движение машин будет прекращено по улице Журавлева на участке от Красноармейской до Восточной улицы. Ограничения будут действовать с 16 января по 22 февраля 2025 года. Причиной, как сообщили в департаменте, являются ремонтные работы на теплосетях.
Автовладельцам рекомендуется найти альтернативные пути движения по центру Ростова. Для удобства водителей на сайте администрации донской столицы опубликовали карту, на которой показан путь объезда участка с ремонтными работами.
Ранее стало известно, что в конце января в Ростове на одной из центральных дорог перекроют проезд для водителей.
До этого стало известно, какие еще массовые ограничения ждут автовладельцев в январе 2025 года.