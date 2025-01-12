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Posted 12 января, 18:34

Published 12 января, 18:34

Modified 12 января, 18:34

Updated 12 января, 18:34

Новые ограничения вводят в центре Ростова-на-Дону для водителей

Новые ограничения вводят в центре Ростова-на-Дону для водителей

12 января 2025, 18:34
Фото: 1MI. Новые ограничения вводят в центре Ростова-на-Дону для водителей
В Ростове временно ограничат движение по улице Журавлева. О том, сколько будет действовать ограничение и как объехать перекрытый участок дороги, рассказали в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Сообщается, что движение машин будет прекращено по улице Журавлева на участке от Красноармейской до Восточной улицы. Ограничения будут действовать с 16 января по 22 февраля 2025 года. Причиной, как сообщили в департаменте, являются ремонтные работы на теплосетях.

Автовладельцам рекомендуется найти альтернативные пути движения по центру Ростова. Для удобства водителей на сайте администрации донской столицы опубликовали карту, на которой показан путь объезда участка с ремонтными работами.

Водителей в Ростове-на-Дону ждут массовые ограничения движения в январе
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Ранее стало известно, что в конце января в Ростове на одной из центральных дорог перекроют проезд для водителей.

До этого стало известно, какие еще массовые ограничения ждут автовладельцев в январе 2025 года.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Транспорт#Ремонт#Ограничения#Движение#Теплосети#Ростов#Ремонтные работы
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