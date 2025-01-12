Очевидцы показали, что осталось от склада после атаки БПЛА в Ростовской области

Posted 12 января, 05:44
Published 12 января, 05:44
Modified 12 января, 05:46
Updated 12 января, 05:46
Фото появились в tekegram-канале «Ростов Главный». На снимках видно обугленное здание. Часть стены превратилась в решето — через небольшие отверстия туда проникает свет.
Вместе со складом сгорела и часть продукции. Как утверждают работники, там была тактильная плитка для слабовидящих и детские модульные коврики.
Сотрудники ночной смены быстро локализовали пламя, затем прибыли спасатели, которые залили водой огонь. Полностью потушить возгорание удалось к 07.30 мск.
— В 12:00 мы запустили одну из линий, чтобы завершить срочный заказ, — пишет один из работников. — Мы понесли большие убытки, но завод продолжает работу.
Ранее RostovGazeta сообщала о мужчине, пострадавшем при атаке БПЛА в ночь на 10 января.