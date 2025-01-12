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Posted 12 января, 05:44

Published 12 января, 05:44

Modified 12 января, 05:46

Updated 12 января, 05:46

Очевидцы показали, что осталось от склада после атаки БПЛА в Ростовской области

Очевидцы показали, что осталось от склада после атаки БПЛА в Ростовской области

12 января 2025, 05:44
Фото: 1MI. Очевидцы показали, что осталось от склада после атаки БПЛА в Ростовской области
В результате атаки беспилотников на Ростовскую область сгорел склад с сырьем и упаковкой. Кадры обугленного здания в соцсетях опубликовали местные жители 11 января.

Фото появились в tekegram-канале «Ростов Главный». На снимках видно обугленное здание. Часть стены превратилась в решето — через небольшие отверстия туда проникает свет.

Вместе со складом сгорела и часть продукции. Как утверждают работники, там была тактильная плитка для слабовидящих и детские модульные коврики.

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Сотрудники ночной смены быстро локализовали пламя, затем прибыли спасатели, которые залили водой огонь. Полностью потушить возгорание удалось к 07.30 мск.

— В 12:00 мы запустили одну из линий, чтобы завершить срочный заказ, — пишет один из работников. — Мы понесли большие убытки, но завод продолжает работу.

Ранее RostovGazeta сообщала о мужчине, пострадавшем при атаке БПЛА в ночь на 10 января.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Спасатели#БПЛА#Упаковка#Склад#Убытки
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