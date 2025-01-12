Опасная погода накроет Ростовскую область на Старый Новый год

Posted 12 января, 12:31
Published 12 января, 12:31
Modified 12 января, 12:33
Updated 12 января, 12:33
Сообщается, что донской регион ожидает налипание мокрого снега на деревьях, а также сильный туман. Сообщается, что видимость в эти дни упадет до 1-2 км, а местами — вплоть до 500 метров.
В РСЧС предупредили жителей Ростовской области, что необходимо соблюдать бдительность и осторожность на улице, а также не подходить близко к деревьям, линиям электропередач, рекламным щитам и витринам.
Ранее стало известно о мощной магнитной буре, которая ожидается в донском регионе в январе.
До этого появились кадры густого тумана, который окутал дороги Ростовской области.