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Posted 12 января, 12:31

Published 12 января, 12:31

Modified 12 января, 12:33

Updated 12 января, 12:33

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за густого тумана

Опасная погода накроет Ростовскую область на Старый Новый год

12 января 2025, 12:31
Фото: 1MI.

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за густого тумана

В Ростовской области в период с 13 по 14 января ожидаются дожди, снег и густой туман. Об этом рассказала РСЧС в штормовом предупреждении.

Сообщается, что донской регион ожидает налипание мокрого снега на деревьях, а также сильный туман. Сообщается, что видимость в эти дни упадет до 1-2 км, а местами — вплоть до 500 метров.

В РСЧС предупредили жителей Ростовской области, что необходимо соблюдать бдительность и осторожность на улице, а также не подходить близко к деревьям, линиям электропередач, рекламным щитам и витринам.

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Ранее стало известно о мощной магнитной буре, которая ожидается в донском регионе в январе.

До этого появились кадры густого тумана, который окутал дороги Ростовской области.

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