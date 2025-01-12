Перинатальный центр Ростовской области закроют в январе. Рассказываем, почему

Posted 12 января, 08:35
Published 12 января, 08:35
Modified 12 января, 08:37
Updated 12 января, 08:37
Сообщается, что перинатальный центр приостанавливает свою работу в связи с профилактической мойкой. Последний в январе день работы медучреждения назначили на 22 число. Откроется учреждение только к 10 февраля.
Уточняется, что при этом будут работать поликлиническое и гинекологическое отделения, а также кабинеты в донском регионе. Кроме того, в этот период будут осуществляться ультразвуковые исследования, скрининги и прием анализов. Время приема врачей сократилось.
Ранее стали известны самые уникальные мужские и женские имена, которыми называли малышей из донского региона в 2024 году.