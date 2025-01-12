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Posted 12 января, 08:35

Published 12 января, 08:35

Modified 12 января, 08:37

Updated 12 января, 08:37

Перинатальный центр Ростовской области закроют с января на три недели

Перинатальный центр Ростовской области закроют в январе. Рассказываем, почему

12 января 2025, 08:35
Фото: 1MI. Перинатальный центр Ростовской области закроют с января на три недели

Перинатальный центр Ростовской области закроют с января на три недели

Работу перинатального центра Ростовской области приостановят почти на три недели в январе 2025. О причинах и сроках закрытия сотрудники учреждения рассказали в телеграмм-канале ГБУ ПЦРО.

Сообщается, что перинатальный центр приостанавливает свою работу в связи с профилактической мойкой. Последний в январе день работы медучреждения назначили на 22 число. Откроется учреждение только к 10 февраля.

Уточняется, что при этом будут работать поликлиническое и гинекологическое отделения, а также кабинеты в донском регионе. Кроме того, в этот период будут осуществляться ультразвуковые исследования, скрининги и прием анализов. Время приема врачей сократилось.

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