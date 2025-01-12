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Posted 12 января, 19:00

Published 12 января, 19:00

Modified 12 января, 19:03

Updated 12 января, 19:03

Поворот не туда: фура раздавила легковушку под Ростовом-на-Дону

Поворот не туда: фура раздавила легковушку под Ростовом-на-Дону

12 января 2025, 19:00
Фото: rostovgazeta.ru. Поворот не туда: фура раздавила легковушку под Ростовом-на-Дону

Фура раздавила легковушку под Ростовом-на-Дону

Жуткое ДТП случилось недалеко от Ростова, на Восточном шоссе. По словам очевидцев, авария произошла, когда водитель фуры стал разворачиваться через сплошную линию.

Проезжавшие в тот момент автомобилисты делятся в соцсетях подробностями дорожно-транспортного происшествия. Они рассказали, что большегруз начал поворачивать налево в районе съезда на трассу М-4 «Дон». Водитель Toyota не успел притормозить и на полном ходу влетел в фуру. Удар оказался настолько сильным, что обе машины загорелись.

— Водителя фуры и пассажиров легковушки, которые сидели сзади, удалось вытащить. А водителя легковушки и пассажира на переднем сидении не смогли — они были зажаты, — уточнили очевидцы в telegram-канале «Мой Батайск».
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— На этом участке десяток камер. Когда их устанавливали, то говорили, что камеры — отличная профилактика ДТП. И почему камера не предотвратила это ДТП? — интересуются в комментариях автомобилисты. — Ни одна камера не способна его предотвратить! А вот инспекторы с радарами, стоящие раньше повсюду, — да.

Ранее в Госавтоинспекции назвали самые опасные дороги в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Пожар#Соцсети#Дороги#Фура#Госавтоинспекция
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