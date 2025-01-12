Поворот не туда: фура раздавила легковушку под Ростовом-на-Дону

Posted 12 января, 19:00
Published 12 января, 19:00
Modified 12 января, 19:03
Updated 12 января, 19:03
Проезжавшие в тот момент автомобилисты делятся в соцсетях подробностями дорожно-транспортного происшествия. Они рассказали, что большегруз начал поворачивать налево в районе съезда на трассу М-4 «Дон». Водитель Toyota не успел притормозить и на полном ходу влетел в фуру. Удар оказался настолько сильным, что обе машины загорелись.
— Водителя фуры и пассажиров легковушки, которые сидели сзади, удалось вытащить. А водителя легковушки и пассажира на переднем сидении не смогли — они были зажаты, — уточнили очевидцы в telegram-канале «Мой Батайск».
— На этом участке десяток камер. Когда их устанавливали, то говорили, что камеры — отличная профилактика ДТП. И почему камера не предотвратила это ДТП? — интересуются в комментариях автомобилисты. — Ни одна камера не способна его предотвратить! А вот инспекторы с радарами, стоящие раньше повсюду, — да.
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