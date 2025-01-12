Поворот не туда: фура раздавила легковушку под Ростовом-на-Дону

Проезжавшие в тот момент автомобилисты делятся в соцсетях подробностями дорожно-транспортного происшествия. Они рассказали, что большегруз начал поворачивать налево в районе съезда на трассу М-4 «Дон». Водитель Toyota не успел притормозить и на полном ходу влетел в фуру. Удар оказался настолько сильным, что обе машины загорелись.