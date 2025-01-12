Прокуратура займется расследованием загрязнения реки Дон в Ростове-на-Дону

Posted 12 января, 13:12
Published 12 января, 13:12
Modified 12 января, 13:12
Updated 12 января, 13:12
Напомним, что 11 января на поверхности Дона заметили белый налет, который растянулся по берегам реки до Ворошиловского моста. Позже выяснилось, что воду загрязнил растворитель краски для водного транспорта.
Сообщается, что в данный момент все детали инцидента устанавливаются. Кроме того, на месте происшествия будут работать сотрудники Волго-Донской транспортной прокуратуры. Уточняется, что ликвидация последствий будет проконтролировано, а при необходимости примут меры реагирования.