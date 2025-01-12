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Posted 12 января, 13:12

Published 12 января, 13:12

Modified 12 января, 13:12

Updated 12 января, 13:12

Прокуратура займется расследованием загрязнения реки Дон в Ростове-на-Дону

Прокуратура займется расследованием загрязнения реки Дон в Ростове-на-Дону

12 января 2025, 13:12
Фото: Изображение Midjourney. Прокуратура займется расследованием загрязнения реки Дон в Ростове-на-Дону
Южная транспортная прокуратура проконтролирует выяснение обстоятельств загрязнения Дона и очищение реки от растворителя, который обнаружили в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что 11 января на поверхности Дона заметили белый налет, который растянулся по берегам реки до Ворошиловского моста. Позже выяснилось, что воду загрязнил растворитель краски для водного транспорта.

Сообщается, что в данный момент все детали инцидента устанавливаются. Кроме того, на месте происшествия будут работать сотрудники Волго-Донской транспортной прокуратуры. Уточняется, что ликвидация последствий будет проконтролировано, а при необходимости примут меры реагирования.

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Ранее стало известно, сколько денег выделят на оздоровление реки Темерник в донской столице.

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