Прокуратура займется расследованием загрязнения реки Дон в Ростове-на-Дону

Сообщается, что в данный момент все детали инцидента устанавливаются. Кроме того, на месте происшествия будут работать сотрудники Волго-Донской транспортной прокуратуры. Уточняется, что ликвидация последствий будет проконтролировано, а при необходимости примут меры реагирования.