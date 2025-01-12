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Posted 12 января, 20:12

Published 12 января, 20:12

Modified 12 января, 20:12

Updated 12 января, 20:12

Сочинский суд рассмотрит апелляцию супругов из Ростова, убивших дочь-младенца

Сочинский суд рассмотрит апелляцию супругов из Ростова, убивших дочь-младенца

12 января 2025, 20:12
Фото: rostovgazeta.ru. Сочинский суд рассмотрит апелляцию супругов из Ростова, убивших дочь-младенца
Сюжет
Убийство восьмимесячной девочки в Ростове
В Сочи судьи рассмотрят апелляцию родителей, которые убили восьмимесячную дочь. Информация об этом появилась на сайте Третьего апелляционного суда общей юрисдикции.

Напомним, что трагедия произошла в конце апреля 2023 года в донской столице. Молодых родителей Якова и Анастасию Майборода обвинили в том, что они убили свою восьмимесячную дочь, затем расчленили ее и расфасовали по пакетам.

Правоохранителям мать сообщила, что некто якобы выкрал ребенка из квартиры. Однако по месту проживания семьи нашли останки малышки в холодильнике.

Во время суда отец заявил, что его не было в квартире во время убийства дочери. Он рассказал, что собрал вещи и ушел, сначала находился в спортзале, потом обедал в кафе, а затем поехал на работу, где планировал переночевать, когда ему позвонили из полиции. Анастасия же во всем обвинила супруга, сообщив, что он угрозами заставил ее помочь избавиться от тела ребенка.

В октябре 2024 года обвиняемым огласили приговор. Якову назначили 15 лет в колонии строгого режима, а Анастасии — 13 лет в колонии общего режима. Подробности о жутком преступлении читайте в сюжете RostovGazeta.

Якову назначили 15 лет в колонии строгого режима
Якову назначили 15 лет в колонии строгого режима. Фото: rostovgazeta.ru

С приговором родители не согласились и подали апелляцию. Ее рассмотрит суд общей юрисдикции в Сочи. На сайте сообщается, что слушание состоится 28 января 2025 года.

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