Сочинский суд рассмотрит апелляцию супругов из Ростова, убивших дочь-младенца

Во время суда отец заявил, что его не было в квартире во время убийства дочери. Он рассказал, что собрал вещи и ушел, сначала находился в спортзале, потом обедал в кафе, а затем поехал на работу, где планировал переночевать, когда ему позвонили из полиции. Анастасия же во всем обвинила супруга, сообщив, что он угрозами заставил ее помочь избавиться от тела ребенка.