Сочинский суд рассмотрит апелляцию супругов из Ростова, убивших дочь-младенца

Posted 12 января, 20:12
Published 12 января, 20:12
Modified 12 января, 20:12
Updated 12 января, 20:12
Напомним, что трагедия произошла в конце апреля 2023 года в донской столице. Молодых родителей Якова и Анастасию Майборода обвинили в том, что они убили свою восьмимесячную дочь, затем расчленили ее и расфасовали по пакетам.
Правоохранителям мать сообщила, что некто якобы выкрал ребенка из квартиры. Однако по месту проживания семьи нашли останки малышки в холодильнике.
Во время суда отец заявил, что его не было в квартире во время убийства дочери. Он рассказал, что собрал вещи и ушел, сначала находился в спортзале, потом обедал в кафе, а затем поехал на работу, где планировал переночевать, когда ему позвонили из полиции. Анастасия же во всем обвинила супруга, сообщив, что он угрозами заставил ее помочь избавиться от тела ребенка.
В октябре 2024 года обвиняемым огласили приговор. Якову назначили 15 лет в колонии строгого режима, а Анастасии — 13 лет в колонии общего режима. Подробности о жутком преступлении читайте в сюжете RostovGazeta.
С приговором родители не согласились и подали апелляцию. Ее рассмотрит суд общей юрисдикции в Сочи. На сайте сообщается, что слушание состоится 28 января 2025 года.