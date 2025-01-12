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Posted 12 января, 14:59

Published 12 января, 14:59

Modified 12 января, 15:01

Updated 12 января, 15:01

В Ростове коричневая жидкость вытекает из ресторана в реку Дон

В Ростове коричневая жидкость вытекает из ресторана в реку Дон

12 января 2025, 14:59
Фото: Изображение Midjourney. В Ростове коричневая жидкость вытекает из ресторана в реку Дон
В соцсетях распространяется информация о загрязнении реки Дон странной коричневой жидкостью. Видео от очевидца появилось в телеграмм-канале «Ростов Главный» 12 января.

На кадрах видно, как из канализационного стока, который проходит в районе ресторана «Тихий Дон», вытекает жидкость коричневого цвета неизвестного происхождения.

«Что-то грязное вытекает на набережной из „Тихого Дона“» — цитирует интернет-пользователя источник.
Прокуратура займется расследованием загрязнения реки Дон в Ростове-на-Дону
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Официальной информации о сбросах канализации в реку в районе здания «Тихого Дона» не поступало.

Ранее на поверхности реки Дон заметили белый налет, который растянулся по берегам реки в донской столице.

До этого стало известно, сколько денег выделят на обустройство прибрежных территорий и экологическое оздоровление реки Темерник в Ростове.

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