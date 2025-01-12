В Ростове коричневая жидкость вытекает из ресторана в реку Дон

Posted 12 января, 14:59
Published 12 января, 14:59
Modified 12 января, 15:01
Updated 12 января, 15:01
На кадрах видно, как из канализационного стока, который проходит в районе ресторана «Тихий Дон», вытекает жидкость коричневого цвета неизвестного происхождения.
«Что-то грязное вытекает на набережной из „Тихого Дона“» — цитирует интернет-пользователя источник.
Официальной информации о сбросах канализации в реку в районе здания «Тихого Дона» не поступало.
Ранее на поверхности реки Дон заметили белый налет, который растянулся по берегам реки в донской столице.
До этого стало известно, сколько денег выделят на обустройство прибрежных территорий и экологическое оздоровление реки Темерник в Ростове.