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Posted 12 января, 12:05

Published 12 января, 12:05

Modified 12 января, 12:05

Updated 12 января, 12:05

В Ростовской области адвокат обещал замять дело о наркотиках за 3 млн рублей

В Ростовской области адвокат обещал замять дело о наркотиках за 3 млн рублей

12 января 2025, 12:05
Фото: 1MI. В Ростовской области адвокат обещал замять дело о наркотиках за 3 млн рублей
Суд признал виновным бывшего адвоката, который получил взятку в размере трех миллионов рублей и пообещал замять уголовное преследование подозреваемого в обороте наркотиков. Об этом рассказал ростовский Следком.

Сообщается, что мошенник, действуя вместе с сообщником, получил от жителя донского региона сумму в размере трех миллионов рублей. За это он обещал замять вопрос об уголовном преследовании его родственника, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Уточняется, что бывший адвокат собирался забрать деньги себе и не исполнять обещание.

В итоге фигурант проведет 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Сообщается, в данный момент суд рассматривает дело сообщника виновного.

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