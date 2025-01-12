В Ростовской области адвокат обещал замять дело о наркотиках за 3 млн рублей

Posted 12 января, 12:05
Published 12 января, 12:05
Modified 12 января, 12:05
Updated 12 января, 12:05
Сообщается, что мошенник, действуя вместе с сообщником, получил от жителя донского региона сумму в размере трех миллионов рублей. За это он обещал замять вопрос об уголовном преследовании его родственника, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
Уточняется, что бывший адвокат собирался забрать деньги себе и не исполнять обещание.
В итоге фигурант проведет 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Сообщается, в данный момент суд рассматривает дело сообщника виновного.