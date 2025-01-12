Видимость на дорогах Ростовской области упала до нулевой из-за густого тумана

Posted 12 января, 10:13
Published 12 января, 10:13
Modified 12 января, 10:15
Updated 12 января, 10:15
В Ростовской области водителям необходимо быть более внимательными на трассах, так как с утра донской регион заволокло туманом.
На видео, какое опубликовал источник, видны только близко проезжающие транспортные средства, а дальше — лишь белая пелена.
«Трасса Ростов-Зерноград в эти минуты. Видимость практически нулевая», — пишет телеграмм-канал.
До этого RostovGazeta рассказывала о том, какие еще погодные явления могут создать опасность на дорогах для водителей донского региона в ближайшие дни.