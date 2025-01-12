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Posted 12 января, 10:13

Published 12 января, 10:13

Modified 12 января, 10:15

Updated 12 января, 10:15

Видимость на дорогах Ростовской области упала до нулевой из-за густого тумана

Видимость на дорогах Ростовской области упала до нулевой из-за густого тумана

12 января 2025, 10:13
Фото: 1MI.
На дорогах Ростовской области сильно ухудшилась видимость из-за густого тумана, который накрыл регион утром 12 января. Кадры очевидцев опубликовал телеграмм-канал «Ростов Главный».

В Ростовской области водителям необходимо быть более внимательными на трассах, так как с утра донской регион заволокло туманом.

На видео, какое опубликовал источник, видны только близко проезжающие транспортные средства, а дальше — лишь белая пелена.

«Трасса Ростов-Зерноград в эти минуты. Видимость практически нулевая», — пишет телеграмм-канал.
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До этого RostovGazeta рассказывала о том, какие еще погодные явления могут создать опасность на дорогах для водителей донского региона в ближайшие дни.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Транспорт#Дороги#Безопасность#Водители#Туман
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