Затяжные ливни и снег обрушатся на Ростов-на-Дону на следующей неделе

По прогнозу Gismeteo, в понедельник, 13 января, погода резко испортится. Температура воздуха составит всего 0…+1 градус Цельсия. Около 06.00 мск начнется дождь и продлится вплоть до полуночи. За день ожидается до 13,1 миллиметра осадков. Кроме того, может выпасть снег.