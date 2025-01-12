Затяжные ливни и снег обрушатся на Ростов-на-Дону на следующей неделе

Posted 12 января, 07:41
Published 12 января, 07:41
Modified 12 января, 07:43
Updated 12 января, 07:43
По прогнозу Gismeteo, в понедельник, 13 января, погода резко испортится. Температура воздуха составит всего 0…+1 градус Цельсия. Около 06.00 мск начнется дождь и продлится вплоть до полуночи. За день ожидается до 13,1 миллиметра осадков. Кроме того, может выпасть снег.
Во вторник, 14 января, будет облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется только до 0 градусов, а ночью — охладится до -3 градусов. Синоптики также прогнозируют осадки в виде дождя в сочетании со снегом. Ветер северный 8 метров в секунду.
Среда, 15 января, будет малооблачной и туманной. Столбики термометров в течение суток будут показывать -3…+1 градус Цельсия. Ветер западный 6 метров в секунду.
Отметим, что дожди также ожидаются и в конце следующей неделе.
Ранее стало известно, что весенние заморозки угрожают урожаю пшеницы в 2025 году.