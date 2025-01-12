Женщину увезли на скорой после ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 12 января, 16:42
Published 12 января, 16:42
Modified 12 января, 16:44
Updated 12 января, 16:44
Сообщается, что инцидент произошел 11 января на автодороге «М-4 Дон — х. Старая Станица — х. Красновка — п. Глубокий». По предварительной информации, 52-летняя водительница автомобиля ВАЗ-2109 столкнулась с машиной марки Infinity, за рулем которой был 44-летний мужчина.
В итоге женщина получила травмы, ее забрали медики. В данный момент правоохранители выясняют все детали инцидента.
Ранее в донском регионе водитель машины улетел в кювет вместе с четырьмя пассажирами.
До этого страшная авария произошла на «заколдованном» участке М-4 «Дон».