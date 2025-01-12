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Posted 12 января, 16:42

Published 12 января, 16:42

Modified 12 января, 16:44

Updated 12 января, 16:44

Женщину увезли на скорой после ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области

Женщину увезли на скорой после ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области

12 января 2025, 16:42
Фото: 1MI.
В Ростовской области столкнулись две легковые машины, одного из водителей забрали медики. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Сообщается, что инцидент произошел 11 января на автодороге «М-4 Дон — х. Старая Станица — х. Красновка — п. Глубокий». По предварительной информации, 52-летняя водительница автомобиля ВАЗ-2109 столкнулась с машиной марки Infinity, за рулем которой был 44-летний мужчина.

В итоге женщина получила травмы, ее забрали медики. В данный момент правоохранители выясняют все детали инцидента.

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Ранее в донском регионе водитель машины улетел в кювет вместе с четырьмя пассажирами.

До этого страшная авария произошла на «заколдованном» участке М-4 «Дон».

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#Милана Белкина#Ростовская область#ДТП#Авто#Транспорт#Авария#Госавтоинспекция
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