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Posted 13 января, 10:20

Published 13 января, 10:20

Modified 13 января, 10:22

Updated 13 января, 10:22

Автоюрист Азаров рассказал о работе эвакуаторщиков в Ростове

Автоюрист Азаров рассказал о работе эвакуаторщиков в Ростове

13 января 2025, 10:20
Фото: 1MI. Автоюрист Азаров рассказал о работе эвакуаторщиков в Ростове
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Эксклюзив
Страховщик ОСАГО, аварийный комиссар, автоюрист Алексей Азаров рассказал RostovGazeta, почему ростовские водители нередко не могут забрать машину со штрафстоянки.

По словам спикера, как правило, эвакуированный автомобиль не так просто забрать со штрафстоянки в Ростове. Его физически не отдают до тех пор, пока владелец не заплатит всю требуемую сумму.

«Так и получается, что машина стоит на штрафстоянке несколько дней. А сумма тем временем растет», — отмечает Алексей Азаров.
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Собеседник добавляет, что судебные дела по незаконному удержанию машин на штрафстоянке не практикуются в Ростовской области А все потому, что владельцы автомобилей стремятся быстрее заплатить, получить свою машину и покончить с этой проблемой.

Подробнее — в большом материале RostovGazeta.

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