Автоюрист Азаров рассказал о работе эвакуаторщиков в Ростове

Posted 13 января, 10:20
Published 13 января, 10:20
Modified 13 января, 10:22
Updated 13 января, 10:22
По словам спикера, как правило, эвакуированный автомобиль не так просто забрать со штрафстоянки в Ростове. Его физически не отдают до тех пор, пока владелец не заплатит всю требуемую сумму.
«Так и получается, что машина стоит на штрафстоянке несколько дней. А сумма тем временем растет», — отмечает Алексей Азаров.
Собеседник добавляет, что судебные дела по незаконному удержанию машин на штрафстоянке не практикуются в Ростовской области А все потому, что владельцы автомобилей стремятся быстрее заплатить, получить свою машину и покончить с этой проблемой.
Подробнее — в большом материале RostovGazeta.